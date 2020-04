L'indagine della Guardia di Finanza

“Mi chiedo quando dolore e quanta sofferenza avremmo evitato se la mia proposta fosse diventata legge. E invece siamo ancora qui, a dover subire inermi notizie che ci riportano drammi che purtroppo si reiterano con troppa costanza. Da 12 anni sostengo la necessità di dotare asili e strutture che accolgono anziani e disabili di sistemi di viosorveglianza a tutela dei loro ospiti ma anche del personale che agisce in modo corretto. La maggioranza non ne vuole sentire e l’ennesima casa di riposo lager è stata scoperta a Palermo”. Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Nel vedere immagini che raccontano di vessazioni, umiliazioni, violenza, di anziani esasperati e mortificati, provo una rabbia indicibile e davvero non capisco come la maggioranza possa stare ferma a guardare. I lavori del Parlamento sono concentrati sull’emergenza Covid-19 ma proprio perché questo virus ha colpito in maniera più aggressiva gli anziani, e in particolar modo coloro che risiedono nelle case di cura, spesso in circostanze poco chiare, approvare la mia proposta sarebbe un bel segnale da parte dello Stato alle tante famiglie che hanno a cuore i propri anziani e che li affidano a queste strutture nella speranza che si prendano davvero cura di loro. Il Governo ci rifletta” conclude Giammanco.