Per un’altra casa emanata l’ordinanza di messa in sicurezza

Una casa evacuata, un’altra invece dovrà essere messa in sicurezza. L’edilizia privata a Palermo continua ancora a soffrire di ampie sacche di degrado e i rischi si ripercuotono anche su pedoni e automobilisti. Non di rado infatti si sono verificati distacchi di intonaci e anche veri e propri crolli che hanno causato per lo più danno a cose.

I dissesti in via Flavio Gioia

Ad essere stato accertato il dissesto nel solaio di copertura dell’unità abitativa di via Flavio Gioia al quinto piano sul lato destro dell’immobile che si trova nel quartiere Noce. I tecnici del Comune in seguito ad un sopralluogo hanno potuto accertare dissesti statici nel solaio di copertura dell’unità abitativa. Per i dissesti riscontrati, l’immobile non garantisce la sicurezza di coloro che vi abitano o vi accedono, per il potenziale rischio di ulteriori distacchi di intonaci, calcestruzzo e parti di laterizi dell’intradosso del solaio di copertura.

L’ordinanza di sgombero ed evacuazione

I tecnici comunali hanno effettuato la verifica basandosi su ispezioni visive non suffragate da indagini puntuali alle strutture. Proprio per questo, e per il sospetto di ulteriori crolli, gli uffici hanno suggerito l’emissione di un’ordinanza con tingibile e urgente per l’evacuazione e il divieto di accesso all’appartamento. Ordinanza che è stata già adottato e pubblicata dal sindaco Roberto Lagalla.

I distacchi dal cornicione

Altro pericolo incombente è quello in via Marinuzzi, per l’immobile che fa angolo con la via Pisacane. Nelle scorse settimane c’è stato il distacco di intonaco dal cornicione d’attico prospiciente la via Pisacane. Il personale tecnico del Comune degli uffici Città Storica-Edilizia Degradata e Interventi Urgenti ha effettuato un sopralluogo riscontrando che l’immobile è stato interessato da distacchi di intonaco sia da alcuni balconi che da diversi punti del cornicione di coronamento e che sono presenti parti di intonaco in fase di distacco con possibile ed ulteriore caduta di materiale sulle pubbliche vie. Anche qui è stata emessa ordinanza nei confronti dei proprietari degli immobili sollecitati a effettuare interventi di messa in sicurezza.