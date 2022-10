L’edificio si trova alla Kalsa di Palermo

Cade a pezzi il convento di Santa Maria della pietà a Palermo, il Comune diffida il ministero dell’Interno ad effettuare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza. La nota porta la firma degli uffici di “Edilizia degradata da interventi urgenti” ed è stata sottoscritta poi con ordinanza dal sindaco Roberto Lagalla. Esistono serie pericoli all’incolumità ai auto e pedoni nell’area attorno a dove ricade l’edificio di culto.

I crolli e l’esito del sopralluogo

L’edificio fu già oggetto di intervento da parte dei vigili del fuoco nell’ottobre dello scorso anno in seguito al crollo di alcuni calcinacci. Dai sopralluoghi effettuati è stata riscontrata una condizione di generale degrado dovuta alla mancanza di manutenzione delle coperture, dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e degli intonaci esterni. Gli effetti delle infiltrazioni si sono riscontrati in uno dei due portici che presenta distacchi del copriferro nei pilastri e nell’intradosso della soletta. Inoltre nell’edificio in muratura portante sono presenti distacchi del copriferro nel corpo scala e distacchi di porzioni di controsoffitto in alcuni vani di piano terra e nei vani dell’ultima elevazione.

I problemi anche all’attiguo storico palazzo

Inoltre dal sopralluogo effettuato all’interno di Palazzo Abatellis, storico edificio che è attiguo all’ex convento, sono state riscontrate tracce di umidità lungo una parete che confina con l’immobile a quattro elevazioni in muratura portante. Nell’ordinanza il sindaco Roberto Lagalla diffida il ministero dell’Interno, in quanto rappresentante del fondo edifici di culto a cui appartiene la proprietà del convento, intima di effettuare tutti gli interventi necessari di messa in sicurezza per “eliminare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità”.

Dove si trova

L’immobile del convento di Santa Maria della Pietà si trova nel quartiere della Kalsa, tra la via Alloro e la Discesa dei Bianchi, e si sviluppa attorno ad un cortile minore con accesso dalla stessa via Alloro e ad un cortile maggiore con due dei quattro lati porticati ed ingresso dalla Discesa dei Bianchi. Sul cortile maggiore si affacciano quattro corpi edilizi in cemento annata ed un edificio di quattro elevazioni, confinante con Palazzo Abatellis e situato tra i due cortili, composto da antica fabbrica con muri portanti , copertura tradizionale a spiovente e rifacimenti strutturali che riguardano isolai ed il corpo scala.