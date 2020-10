Ospiti Nello Musumeci e Ficarra e Picone

Buona la prima, anzi buonissima. L’esordio di Casa Minutella, il talk show cult di Massimo Minutella, giunto alla sua 16esima edizione, ha fatto registrare oltre 65mila visualizzazioni su Facebook.

La diretta, infatti, trasmessa sulla pagina di BlogSicilia e rimbalzata in molte altre, ha avuto un ottimo seguito non solo dal punto di vista delle visualizzazioni ma anche dell’engagement: le persone raggiunte sono, al momento, oltre 146mila e le interazioni quasi 15mila. Tantissimi i commenti.

Ospite della prima puntata è stato il presidente della Regione Nello Musumeci che, incalzato dalle domande del direttore di BlogSicilia.it Manlio Viola presente in studio, e da Massimo Barresi (LaSicilia.it) e Salvatore Cannata (VideoRegione) in collegamento, ha affrontato non soltanto il tema del Covid-19 ma anche altri argomenti rilevanti, come quello annoso dei rifiuti, dando la notizia che Palazzo d’Orleans starebbe pensando anche a un termovalorizzatore.

Manlio Minutella ha poi conversato con Ficarra e Picone che, di certo, non hanno bisogno di presentazioni. I due hanno raccontato di loro, della loro carriera e del libro dedicato alla storia della loro cinematografia.

Prossimo appuntamento è per domani, giovedì 22 ottobre, sempre alle 14.45, con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che risponderà alle domande che arriveranno in diretta e da oggi sulla pagina Facebook di BlogSicilia:

A proposito di domande… ieri sono state davvero tante quelle da indirizzare al presidente e Massimo Minutella, prima di salutare Musumeci, gliele ha consegnate.

Infine, i saluti del padrone di casa…