Appuntamento alle 14.45 su BlogSicilia.it

Domani, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la quinta puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Con Nicoletta Lo Bue in collegamento per interagire con gli spettatori e leggere le loro domande per gli ospiti.

In studio ci saranno il dott. Renato Costa, commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 in provincia di Palermo e il giornalista Gaspare Borsellino, direttore di Italpress.

In collegamento, poi, ci saranno il dott. Massimo Geraci, primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico; il prof. Antonio Costa, primario del Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico; il giornalista Ignazio Marchese.

Inoltre, ci saranno anche collegamenti con il critico e conduttore Red Ronnie e il cantante e musicista Mario Rosini.

Ricordiamo, infine, che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.