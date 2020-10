Domani, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la terza puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

In studio ci saranno, in primis, Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture, e il direttore di BlogSicilia.it Manlio Viola. Mentre in collegamento ci sarà Salvatore Cannata, direttore di VideoRegione.

Dopodiché ci sarà in collegamento il sindaco di Messina Cateno De Luca e in studio il noto chef palermitano Natale Giunta. Si parlerà naturalmente delle nuove disposizioni contenute nel DPCM in tema di ristorazione. Infatti, ci saranno collegamenti pure con due ristoratori, uno da Palermo e l’altro da Ragusa.

Infine, ricordiamo che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.