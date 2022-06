Intervista a Domenica Di Figlia, la vedova del Maresciallo Burrafato

Finale di stagione per Casa Minutella. Con la 70ma puntata, in onda domani a partire dalle 14,45 su BlogSicilia.it e Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre) si conclude la diciassettesima stagione del talk show condotto da Massimo Minutella. E’ il momento dei ringraziamenti, al pubblico che non ha mai fatto mancare il suo affetto e la sua attenzione, ma anche delle riflessioni.

A Casa Minutella si parla di Covid con Renato Costa

Casa Minutella torna a parlare di Covid con il Commissario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa. Abbiamo abbandonato le mascherine, si è tornati a una piena normalità, ma la variante Omicron 5 crea preoccupazioni e la curva dei contagi è di nuovo in crescita. I dati di una ripresa dei contagi erano stati confermati, proprio a Casa Minutella, la settimana scorsa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Parola al presidente Musumeci

Come da tradizione, in chiusura di stagione, Casa Minutella lascia l’ultima parola al presidente della Regione siciliana. Con Nello Musumeci faremo il punto sulla stagione politica e sugli scenari futuri, alla luce dei risultati amministrativi, e con vista sulle prossime elezioni regionali di fine autunno.

La strana alleanza tra Giarrusso e De Luca

Sempre in tema di politica, a Casa Minutella arriva l’europarlamentare Dino Giarrusso. Ex Iena della Tv, ha abbandonato il Movimento Cinque Stelle, per seguire il suo ex collega “iena” Ismaele Lavaredera, sulla strada tracciata da Cateno De Luca. Giarrusso e De Luca hanno appena fondato un nuovo partito che si iscrive nel solco della tradizione autonomista: “Sud chiama Nord”. Il neonato movimento conta anche sull’appoggio di Vittorio Sgarbi

Intervista esclusiva a Domenica Di Figlia, la vedova del maresciallo Burrafato

Alla vigilia del 40mo anniversario della morte del Maresciallo della Guardia Penitenziaria, Antonino Burrafato, Casa Minutella propone in anteprima esclusiva l’intervista a Domenica Di Figlia, vedova del sottoufficiale ucciso dalla mafia il 29 giugno 1982. Di Figlia, in quaranta anni, non aveva prima d’ora mai concesso interviste o rilasciato dichiarazioni. Per celebrare il sacrificio di Burrafato, la sera del 29 giugno si terrà un evento a Termini Imerese, alla presenza di Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Messina, Lirio Abbate (direttore L’Espresso), Ciccio La Licata (editorialista La Stampa) e Totò Burrafato.

Estate in Sicilia, il cartellone degli spettacoli

Nella seconda parte di Casa Minutella, spazio al cartellone estivo degli spettacoli in Sicilia, con il manager Marcello Cannizzo.