Il match di solidarietà al Barbera di Palermo l'11 dicembre

Casa Minutella con Nek e Ismaele La Vardera

Si presenta il Pre Derby del Cuore dell’11 dicembre

In campo al Barbera cantanti, attori e vecchie glorie di Palermo e Catania

E’ una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal nubifragio di fine ottobre

In onda anche la replica dell’intervista a Davide Faraone e Cateno De Luca

Puntata numero 11 di Casa Minutella. undici come il numero dei componenti di una squadra di calcio. Proprio di calcio si parla domani nel talk show condotto da Massimo Minutella. Un calcio che non è show business ma solidarietà. Il perchè ce lo spiegheranno la “Iena” Ismaele La Vardera e il cantante Nek, ospiti della trasmissione. La Vardera è uno degli ideatori – insieme a Roy Paci – del Pre Derby del cuore Palermo-Catania. Nek è il testimonial speciale dell’evento e canterà prima del fischio d’inizio.

Il “Pre-Derby del Cuore” avrà luogo sabato 11 dicembre alle 14:30 allo stadio “Renzo Barbera”. In campo scenderanno diversi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, insieme a ex calciatori che in passato hanno militato nel Palermo e nel Catania. L’iniziativa ha il fine di raccogliere fondi necessari da destinare alle popolazione del catanese e del siracusano colpite dal violento nubifragio di fine ottobre. L’evento si disputerà alla vigilia della sfida tra Catania e Palermo, gara valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C, in programma allo stadio “Angelo Massimino” domenica alle 14:30.

I protagonista del Pre Derby del Cuore

Tra i protagonisti del match di solidarietà ricordiamo, Ficarra e Picone, Roberto Lipari e Sergio Friscia, Stefania Petyx, Sasà Salvaggio, Lello Analfino, i Sansoni, Corrado Fortuna, ed ancora Matranga e Minafò, Toti e Totino, Totó Schillaci, Mario Incudine, Luigi Mastroianni, Stefano Piazza, Massimo Minutella.

Le squadre avranno due “allenatori” d’eccezione: Tony Sperandeo per la formazione del Palermo e Salvo La Rosa per il Catania. Gli artisti hanno aderito all’evento a titolo completamente gratuito. Accanto a loro, saranno presenti in campo anche alcune tra glorie del Palermo e del Catania: tra i confermati Eugenio Corini, Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Andrea Barzagli, Simone Barone, Christian Terlizzi, Marco Biagianti, Davide Baiocco, Peppe Mascara e Nicola Le Grottaglie.

Intervista a Davide Faraone e Cateno De Luca

Nella prima parte di Casa Minutella, andrà in onda la replica dell’intervista con Davide Faraone e Cateno De Luca, trasmessa venerdì scorso in occasione della puntata straordinaria del talk show, dedicata alle elezioni amministrative del 2o22.

Casa Minutella è in onda il martedì e il giovedì alle 14.45, in diretta su Blogsicilia.it e Tempostretto.it. Il talk show è in diretta anche su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre.