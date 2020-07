Paura nella zona di Baida decine di auto trascinate via

I vigili del fuoco ieri sera hanno fatto evacuare diverse abitazioni a Palermo a rischio di crollo tra via Marabitti e via Spedalieri a Palermo.

In alcune palazzine, come hanno raccontato i residenti ai pompieri, sono presenti delle crepe vistose all’esterno. In alcuni appartamenti gli inquilini non riuscivano a chiudere le porte d’ingresso.

Complessivamente sono oltre 300 gli interventi che in parte hanno eseguito i vigili del fuoco nel corso della notte e che dovranno portare a termine nelle prossime ore. Le squadre sono impegnate oltre che nei sottopassi di viale Regione Siciliana anche nella zona di Baida dove un torrente di acqua e fango ha portato via diverse auto.