Le vittime non ci sono. Quasi certamente i testimoni che hanno raccontato dell’annegamento nel sottopasso trasformato in un fiume e che hanno fatto scattare ricerche ed allarmi si sono sbagliati. Tutti i proprietari delle auto sommerse sono stati rintracciati. Ci sono, però, i bambini in ipotermia, due quelli in tenera età, una decina quelli ricoverati. Il bilancio del nubifragio che si è abbattuto su Palermo è ancora da confermare e dopo le notizie circolate la prudenza su tutto è ancora più obbligatoria.

Ma anche senza, fortunatamente, vittime, la giornata drammatica resta un triste fatto. il video racconto della giornata parla chiaro. paura, danni incalcolabili, disagi che diventano secondari a fronte del dramma. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che intervengono con i mezzi da fiume, con i gommoni. Insomma i sub in azione in città. Si perchè se non lo si vede non ci si crede ma quel sottopasso sembra proprio un fiume e per profondità dell’acqua quasi lo è davvero.

Due ore di pioggia fitta hanno causato questo. scene di panico. Urla, paura in viale Regione Siciliana a Palermo. Gli automobilisti hanno dovuto abbandonare la vettura raggiungendo le corsie laterali a nuoto. E questo è un altro fatto documentato dalle immagini. Molte auto sono rimaste allagate e bloccate, il traffico è letteralmente impazzito.

La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento il telefono del centralino dei vigili del fuoco non ha smesso di squillare.

Una ragazza a bordo di una vettura è stata salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco che l’hanno tirata fuori dalla vettura ormai allagata. Senza l’intervento dei pompieri la ragazza avrebbe rischiato tantissimo.

Sommozzatori dei vigili del fuoco in azione anche nella zona di via Imera. I pompieri sono riusciti a salvare una persona rimasta intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua. Sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l’automobilista.

Per la ragazza sono stati lunghi attimi di paura. Il livello dell’acqua che si alza in pochi minuti quando piove in questo modo intenso l’ha sorpresa e non è riuscita a liberarsi.

Strade allagate come sempre quando piove nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla in via Messina Marine. Così come nella zona dell’ospedale Civico e Policlinico e in piazza Indipendenza.

Disagi alla circolazione anche in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa e lungo le autostrade Palermo Catania e Palermo Mazara del Vallo, soprattutto a ridosso del capoluogo.

Allagamenti segnalati anche nella zona di Borgo Nuovo e via Leonardo Da Vinci e in via Galileo Galilei. Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate e Bagheria.

Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni e nei magazzini. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate così come gli agenti della polizia e dei vigili urbani.

“Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono state aperte per far defluire l’acqua” informa l’Amministratore di AMAP Alessandro Di Martino che lancia anche una polemica con la Protezione civile che non ha diramato alcun allarme. Ma ancher le paratie aperte non bastano.

Alla fine Palermo si mostra ferita, ancora una volta in ginocchio, violentata. E questo è indiscutibile con o senza (per fortuna) vittime

