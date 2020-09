Firmata un'ordinanza dal sindaco

Anche a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, è stato registrato il primo caso di positività al Covid19 e il sindaco ha imposto nuove misure restrittive, chiudendo anche le scuole a partire da oggi. La notizia del primo caso Covid nella città arbereshe, ha sconvolto la cittadinanza. Il sindaco Rosario Petta ha subito attivato una task force senza precedenti al fine di contenere i possibili contagi.

Il primo cittadino nel corso della giornata di ieri ha annunciato tramite un video diffuso sui social la presenza nel territorio comunale di una persona positiva al Coronavirus. Si tratta, ha spiegato Petta, di un ragazzo asintomatico entrato in contatto per ragioni legate al suo lavoro, con una persona positiva. Una volta eseguito il tampone, questo ha dato esito positivo. L’Asp ha comunicato il risultato al diretto interessato e al sindaco che ha convocato un tavolo tecnico per organizzare le dovute contromisure. Intanto i familiari del giovane sono stati già sottoposti al tampone e sono risultati negativi.

A Piana è stata arrivata la task force dell’Asp per il tracciamento dei contatti avuti dal ragazzo e per l’esecuzione dei tamponi i cui risultati si avranno nei prossimi giorni.

In sindaco ha poi firmato una ordinanza sindacale con la quale impone alcune limitazioni alle attività commerciali e alle scuole. Per le attività di bar, pub, pizzerie, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, di palestre, impianti sportivi e scuole di ballo, l’orario di chiusura è fissato per le ore 22. Le pizzerie ed esercizi di vendita cibi cotti, dopo le ore 22, possono effettuare servizio di asporto ed a domicilio.

Le scuole oggi non apriranno. L’ordinanza impone la chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio. Sara a carico dei Dirigenti scolastici porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica.