Sono 116 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore e Palermo si conferma la città con il maggior allarme contagio denunciando ben 81 casi, 66 dei quali alla Missione Speranza e Carità. A preoccupare, dunque, continua a essere la situazione di Palermo a cominciare dalla zona rossa delle quattro sedi della Missione di Biagio Conte.

Attualmente ci sono 2316 positivi di cui 207 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e 194 in regime di ricovero ordinario; 2.109 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 5.962 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 3120. Fra i nuovi contagi registrati ben 66 sono riferibili a un unico cluster, quello della Missione di Biagio Conte.

Restano 296 le vittime del virus dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Il raffronto fra dati denuncia una crescita dei ricoveri di sole tre unità e nessuno nuovo ricovero in terapia intensiva

Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 81 nuovi casi, segue Catania con 15 casi, poi Agrigento con 11, 3 a Messina, 2 a Caltanissetta, 2 a Ragusa 1 Siracusa e 1 a Trapani ma nessuno a Enna. 32 sono i guariti oggi

I fronti di preoccupazione sono davvero tanti nel Palermitano. Oltre la Missione zona rossa che ha raggiunto già 103 contagi, c’è un caso sospetto al call center Almaviva.La dipendente in formazione al servizio 187 dal 31 agosto all’11 settembre e poi in servizio operativo dal 14 al 16 settembre ha frequentato continuativamente i locali aziendali per i quali è stata disposta l’immediata sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, secondo i protocolli sanitari.

C’è un secondo contagio all’Asp di Palermo e 40 invitati di un compleanno di Belmonte Mezzagno in quarantena in attesa del tampone

Dalla Regione, poi, fanno sapere che sono 60 i positivi fra i migranti giunti con la Open Arms