la scalata alla Regione

Cateno de Luca alla conquista di palermo per sedere sulla poltrona di Palazzo d’orleans. Da poche ore De Luca non è più il sindaco di Messina

Il direttore generale come successore

Mantenendo la promessa a mezzanotte il sindaco Cateno De Lucaha incoronato il suo successo. E’ Federico Basile, 44 anni, attuale direttore generale del Comune di Messina (e revisore dei conti nella passata Amministrazione, guidata da Renato Accorinti, in quota Beppe Picciolo).



L’ultimo giorno da sindaco di Messina

“Lascio una città che ha raggiunto molti obiettivi ed è competitiva e più credibile dal punto di vista finanziario, siamo riusciti a evitare il dissesto, io mi do 10 e lode perché le condizioni nelle quali ho operato erano molto difficili non avevo nemmeno un consigliere comunale dalla mia parte. Avrei potuto fare come hanno fatto in passato altri, piazzare qualche parente di qualche consigliere nelle partecipate per ottenere la maggioranza, ma non sarei stato più credibile”, ha detto De Luca durante l’incontro con il quale ha salutato la stampa. Alle 23,59 sono diventate effettive le sue dimissioni presentate per due volte nelle scorse settimane e anticipate a BlogSicilia.

Un calendario fittissimo fino all’addio di stanotte

De Luca ha programmato una serie fittissima di appuntamenti nella giornata della festa degli innamorati, suo ultimo giorno da sindaco. ha dato il suo commiato a piazza Duomo e alla fine ha incoronato il successore

L’esperienza da sindaco di Messina di De Luca è durata 3 anni e 7 mesi. Ora comincia la nuova corsa: “Arrivederci Messina! Ti ho amato e ti amerò per sempre” le ultime parole da primo cittadino nella diretta facebook che ‘celebra’ tutto questo. Le stesse parole che hanno dato il titolo alla sua diretta di commiato.

Parte l’assalto alla Regione

E per oggi è in programma la conferenza stampa al piano Parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana di Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice del movimento Sicilia Vera sulle prospettive di sviluppo e sul governo della Regione. “Mi sono arrivate diverse offerte sia di una vicepresidenza della Regione e dell’assessorato al bilancio, sia eventualmente una nomina come sottosegretario in futuri governi nazionali. Questo perché hanno capito che condizioneremo gli equilibri: parte difatti l’operazione Movimento meridionalista, sono già pronti la denominazione e i loghi e Messina sarà il fulcro. La mia candidatura alla presidenza della Regione sta facendo tremare i palazzi”, ha ribadito quello che si auto definisce il sindaco di Sicilia Cateno De Luca.