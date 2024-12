I vigili del fuoco del comando provinciale stanno recuperando un cavallo caduto in un dirupo in contrada Manostalla a Partinico. L’allarme è stato lanciato dal proprietario che ha ritrovato l’animale che si era smarrito. Per recuperare l’animale sarà necessario l’arrivo dell’elicottero da Catania. Il cavallo sarà imbracato e riaffidato alle cure dell’allevatore.

Incendio in via Mendola, dentro casa 4 bombole del gas

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Mendola, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata a causa della presenza di quattro bombole di gas all’interno dell’abitazione.

Evacuato l’immobile

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto alcuni ambienti dell’appartamento. I residenti dell’immobile sono riusciti ad abbandonare la palazzina prima che le fiamme si propagassero, evitando così il peggio. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza le bombole prima di procedere allo spegnimento dell’incendio. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli abitanti o tra gli operatori intervenuti.

Indagano le forze dell’ordine

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio e verificare se vi siano state eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Incendio in una villetta a Carini, salvato un giovane dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato la scorsa notte in una villetta a tre piani a in via Rondini a Carini (Palermo). Le fiamme sono divampate dalla camera da letto pare per un corto circuito che sarebbero state provocate da una presa o da una ciabatta.

In casa un giovane che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4 al centralino dei vigili del fuoco. L’intervento delle squadre di soccorso ha evitato il peggio. Danni sono stati provocati solo al primo piano. Il rogo non si è propagato altri due piani.

Like this: Like Loading...