L'operazione

Grazie all’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco Drago 165 sono stati trasportati materiali tecnici e personale dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alla stazione di rilevamento che si trova sull’Etna a quota 3400 metri. L’elicottero è decollato da Catania.

I dettagli dell’operazione

Le operazioni di rifornimento ed assistenza tecnica sono state garantite grazie al supporto di un mezzo arrivato dal reparto volo dei vigili del fuoco di Salerno alla piazzola del Rifugio Sapienza. L’operazione rientra tra quelle previste dalla convenzione stipulata tra vigili del fuoco e la protezione civile a seguito dell’acquisto di un elicottero ceduto in comodato d’ uso ai vigili del fuoco dalla regione siciliana tramite il dipartimento regionale di protezione civile per il potenziamento della rete di prevenzione, sicurezza e soccorso in Sicilia.

Biker si infortuna sull’Etna, intervento del soccorso alpino

Nel primo pomeriggio odierno un giovane biker originario di Messina si è infortunato mentre percorreva, assieme ad un gruppo di altri ciclisti, il sentiero che da Piano Provenzana porta all’osservatorio vulcanologico di Pizzi Deneri, sul versante nord dell’Etna. È stato quindi richiesto l’intervento da parte dei tecnici della stazione Etna Nord del Cnsas Sicilia per il recupero del giovane.

Allertati dalla centrale operativa del 118, le squadre di intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano, insieme ai Sagf della guardia di finanza, a bordo dei mezzi fuoristrada hanno raggiunto l’infortunato, bloccato per una caduta lungo il percorso impervio intorno a quota 2500 metri sul livello del mare. Per il biker sospetta lussazione ad una spalla Valutate le sue condizioni, il mountain biker presentava una sospetta lussazione ad una spalla, a causa della quale, non riuscendo a proseguire autonomamente, è stato trasportato con i mezzi 4×4 fino al sottostante piazzale di Piano Provenzana e consegnato ai sanitari 118, in attesa con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione in pronto soccorso.

