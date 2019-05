Accolta la richiesta del deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Luigi Sunseri, sulla proroga dei termini di scadenza dell’Avviso pubblico da 115 milioni rivolto agli enti locali per progetti da finanziare con le risorse dell’Asse 10 del Programma di azione e coesione della Sicilia (Pac – Programma operativo complementare).

“La scadenza dell’avviso pubblicato in Gurs – ricorda Sunseri – fissata per il 9 giugno 2019, è stata prorogata di due mesi. Il bando prevede il finanziamento di progetti in una varietà di settori, come la riduzione dei consumi energetici, la mobilità sostenibile, l’offerta culturale e turistica, la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, i servizi digitali e il miglioramento della governance delle Pa. Vi è stata purtroppo scarsa promozione dell’iniziativa e di conseguenza alcuni Comuni ne hanno avuto notizia solo da pochi giorni. Ci sono anche amministrazioni di recentissima elezione con organi di governo insediati da pochissimo, mentre nei Comuni dove si è svolto il ballottaggio i consigli comunali non si sono ancora insediati. La proroga darà la possibilità a molti enti di partecipare vista l’importanza, oggi più che mai, di queste risorse”, conclude il deputato.