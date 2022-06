Gli idonei sono all’incirca 200, i posti erano 537

In pochi hanno superato la selezione riservata ai posti per laureati e adesso i centri per l’impiego della Sicilia rischiano di restare senza le previste nuove assunzioni. Numeri non ancora ufficiali che sono trapelati da un articolo del Giornale di Sicilia e confermati dall’assessore regionale alla Funzione pubblica Marzo Zambuto. Si parla all’incirca di 200 partecipanti che sono riusciti a superare la prova ma i posti messi a disposizione sono ben 537.

Cosa succederà

In realtà nemmeno il governo regionale ancora sa come fare per rimpiazzare coloro i quali non hanno superato la prova e quindi lasceranno vacanti i posti disponibili. L’assessore Zambuto al Giornale di Sicilia è stato abbastanza vago, ammettendo che c’è un problema e che ancora è da decidere come assegnare i posti vacanti. Ai test si è sottoposto nell’isola il 54,8 per cento dei candidati attesi, ovvero poco più della metà dei partecipanti, in tutto 25.508 dei circa 47 mila candidati che avevano fatto domanda di partecipazione.

La polemica: “Preselezione ha chiuso porte”

“La preselezione per titoli decisa dalla Regione – è la polemica innescata da Roberta Alaimo, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle – ha chiuso le porte a tanti giovani qualificati. Alla luce dei risultati, sarebbe stato opportuno far sostenere la prova scritta a tutti i candidati e solo dopo calcolare i punteggi per le graduatorie. Oltre alla beffa per i tanti esclusi che avrebbero potuto partecipare e che invece sono stati esclusi a priori abbiamo il dovere di ricordare che stiamo parlando di una professionalità fondamentale per lo sviluppo dei centri per l’impiego, con fondi stanziati dal governo Conte nel 2019 per far funzionare a pieno regime il Reddito di cittadinanza e dunque per avviare le politiche attive del lavoro. Siamo nel 2022, sono passati tre anni, – conclude la parlamentare – e ancora si parla di concorsi, mentre qualcuno, al posto di criticare la politica che si è messa di traverso per non far funzionare le cose, si scaglia semplicisticamente contro il Reddito di cittadinanza”.

La stagione dei concorsi alla Regione

Dal 2 al 6 maggio nelle tre sedi di Palermo, Catania, Siracusa si sono svolte dieci sessioni di esame per la somministrazione dei 60 quiz a risposta multipla come previsto dal bando di concorso. Il Formez, ente che ha curato la procedura pubblica, per questa categoria ha messo in moto una macchina organizzativa per l’attesa di 46.568 candidati in tutto, di cui 25.018 a Palermo, 14.168 a Catania e poco oltre 7.382 a Siracusa. Di questi solo il 54,8 per cento dei candidati (25.508) si è presentato al banco di prova del test scritto digitale, di cui 14.723, ovvero il 58,8 per cento, nella sede di Palermo (provenienti dalle province di Palermo, Trapani e Agrigento), 7.253, il 51,2 per cento a Catania (dalla provincia etnea e da Messina) e, infine, 3.532, nonché il 47,8 per cento a Siracusa dalle province di Siracusa, Enna, Caltanissetta, Ragusa e delle altre regioni italiane o paesi esteri.

La prova da sostenere

La prova scritta è consistita nella somministrazione e risoluzione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame previste dai rispettivi bandi. Le info su convocazione, diario d’esame ed elenchi ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia sono state rese disponibili sul portale del Formez.