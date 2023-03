Tensione in aula, seduta conclusa per mancanza del numero legale

Centrodestra palermitano in crisi. Il gruppo consiliare della Nuova DC ha deciso di non presentarsi in Consiglio Comunale. Una decisione che non passa inosservata, anche alla luce delle forti dichiarazioni del capogruppo Domenico Bonanno, il quale ha chiesto un immediato vertice di maggioranza. Richiesta arrivata dopo gli affondi sponda Fratelli d’Italia nei confronti dell’assessore Giuliano Forzinetti, assessore in quota democristiana. Ad attaccare nella seduta di ieri è stato Giuseppe Milazzo. L’eurodeputato si è infatti lamentato della gestione degli spazi della Fiera del Mediterraneo in vista della prossima fiera campionaria. Due società per un solo evento, con un bando, a sentire il capogruppo di Fratelli d’Italia, gestito in maniera quantomeno rivedibile.

Una seduta, quella odierna, paralizzata ancor prima di nascere. Il presidente Giulio Tantillo, vista l’assenza del capogruppo della Nuova DC, ha dato una comunicazione dello stesso Bonanno relativa allo spot che Alfa Romeo girerà nella giornata di sabato fra le strade del centro di Palermo. Una decisione non molto gradita allo stesso Milazzo che si è lasciato andare ad un commento decisamente sarcatistico: “Chi decide quali comunicazioni dare in aula o meno? Ma di cosa stiamo parlando? Non si è presentato nemmeno alla conferenza dei capigruppo”, probabilmente riferendosi a Bonanno. Risultato: seduta sospesa e poi andata a vuoto per mancanza del numero legale. Con un quadro delle società Partecipate da completare e con un piano di riequilibrio all’orizzonte, sarà un weekend certamente tribolato per il sindaco Roberto Lagalla.

Gli affondi dall’opposizione: “Alla maggioranza si è spenta già la luce”

Caos sul quale tuonano le opposizioni. Gli esponenti di centrosinistra, già nella giornata di ieri, avevano manifestato il proprio dissenso abbandonando i lavori d’aula, comunque bloccati dalla discussione sulla Fiera del Mediterraneo sotto gli occhi attoniti degli assessori Dario Falzone e Sabrina Figuccia. Stallo sul quale si registra il duro intervento del gruppo consiliare del Partito Democratico. “Ancora fumata nera in Consiglio comunale. La maggioranza ancora una volta non trova l’accordo sugli atti da prelevare. Si sospende la seduta sulle comunicazioni del presidente Tantillo. La nuova Democrazia Cristiana non si presenta in aula. Continua la querelle di una maggioranza su cui si è già spenta la luce“.

Parole che seguono a quelle pronunciate in precedenza dal gruppo consiliare del M5S. I tre alfieri pentastellati hanno parlato apertamente di una maggioranza “dissolta a causa di un “tutti contro tutti” a caccia di poltrone nei CdA delle partecipate. Ciò mentre restano le grandi criticità dai rifiuti alle buche alle bare in deposito. Esortiamo il sindaco Lagalla a fare chiarezza sulla situazione e a dichiarare se la sua maggioranza esiste ancora, in aula consiliare. I cittadini e le cittadine meritano di avere un’Amministrazione trasparente e coesa, che lavori per il bene comune e non per interessi di parte”.

Nuova DC assente in aula, chiesto vertice di maggioranza

La crisi c’è, palesata dall’assenza dei componenti della Nuova DC. Fatto peraltro già evidente anche dalle parole usate dal capogruppo della Nuova DC Domenico Bonanno, in risposta all’attacco mosso da Fratelli d’Italia all’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti. “Quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale è gravissimo. Fatto che certifica la precisa volontà di Fratelli d’Italia di voler attaccare, scientemente e ingiustificatamente, l’assessore Forzinetti e quindi il partito politico che lui rappresenta senza alcuna motivazione, alimentando una polemica che non ha motivo di esistere, perché lo ricordo non esiste alcun atto di autorizzazione o di concessione degli spazi della fiera del mediterraneo che sia stato firmato, ancorché la competenza sul tema è dell’organo amministrativo e non di quello politico”.

“Confondere, volontariamente, la sfera gestionale ed amministrativa con quella prettamente politica al solo scopo di avvelenare i pozzi e dare in pasto alle opposizioni e alla città fantomatiche ricostruzioni rappresenta una scorrettezza istituzionale senza precedenti che mette in difficoltà il nostro partito, tutta la maggioranza ed anche l’amministrazione sulla cui assoluta trasparenza e correttezza nessuno deve mai aver modo di dubitare“.

“Serve un vertice di maggioranza”

Spaccatura che porta ad un’inevitabile conclusione: un nuovo vertice di maggioranza. “Ho notificato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale la necessità di organizzare nel più breve tempo possibile un vertice di coalizione alla presenza di tutte le forze politiche, durante il quale la Democrazia Cristiana, con spirito di collaborazione, porterà sul tavolo le più evidenti ed urgenti questioni politiche oltre che le proprie proposte, con l’obiettivo di scrivere insieme l’agenda politica dei prossimi mesi e chiarire una volta e per tutte la posizione su importanti temi politici, nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini palermitani”.

Dopo il dibattito all’interno di Forza Italia delle scorse settimane, si pone quindi un nuovo ordine del giorno nell’agenda politica del centrodestra. Ciò in un momento difficile per l’intera maggioranza, dopo l’uscita di scena di Gianfranco Miccichè e dei suoi fedelissimi da Forza Italia. Fatto che, unito all’instabilità politica e ad un quadro sulle Partecipate ancora da cesellare, potrebbe anche portare ad un tabù che Roberto Lagalla vorrebbe non sfatare: un rimpasto.