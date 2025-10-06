Roberto Occhiuto confermato presidente della Regione Calabria. Il centrodestra vince a mani basse e il presidente uscente vince con uno scarto di una quindicina di punti sull’avversario, candidato del campo largo di sinistra.

La vittoria del centrodestra in Calabria viene celebrata da tutti gli alleati a partire alla Premier Giorgia Meloni che sottolinea come venga premiato il buongoverno. Dato negativo il calo dell’affluenza alle urne di un ulteriore 2% rispetto all’ultima competizione elettorale.

Schifani: “Ero certo della vittoria di Occhiuto”

“Ero certo della vittoria di Roberto Occhiuto e, proprio per questo, l’avevo già sentito ieri per fargli i miei più sinceri auguri, che oggi ribadisco pubblicamente a urne chiuse e con i primi dati che lo vedono riconfermato alla guida della Calabria con un ampio margine sul candidato del centrosinistra. Si tratta di un risultato netto, frutto del buon governo, della concretezza e della serietà con cui Roberto ha amministrato la sua regione in questi anni. A lui e alla sua squadra i migliori auguri di buon lavoro per proseguire nel percorso di crescita e sviluppo della Calabria” dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Complimenti di Edy Tamajo

“Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a Roberto Occhiuto per la sua straordinaria riconferma alla guida della Regione Calabria. Già dai primi risultati, si nota la fiducia che i cittadini calabresi ripongono nel suo operato e nella visione di buon governo che Forza Italia sta portando avanti nel Mezzogiorno. La Calabria e la Sicilia condividono sfide e opportunità comuni: lo sviluppo delle infrastrutture, la crescita economica e la valorizzazione delle nostre eccellenze produttive. Sono certo che, sotto la guida del presidente Occhiuto e Schifani e con il costante impegno del nostro leader nazionale Antonio Tajani, continueremo a rafforzare la collaborazione tra le due regioni, nell’ottica di un Sud sempre più protagonista e competitivo.

Auguro al presidente Occhiuto buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme, un percorso di sviluppo concreto e di riscatto per tutto il Meridione”.

Noi Moderati

“Grandissimo successo di Roberto Occhiuto in Calabria, e grande affermazione della coalizione di centrodestra che ha nel governo Meloni un suo riferimento insostituibile. Ottimo risultato di Noi Moderati che supera ampiamente il 5% e che sara’ presente in Consiglio regionale con un presidente come Occhiuto, autorevole, credibile e amato dai calabresi” dice il coordinatore politico di Noi Moderati Saverio Romano.

“Una vittoria, quella di Roberto Occhiuto, che assume un grande significato politico. Gli elettori calabresi ribadiscono in modo netto piena fiducia in una classe dirigente di centrodestra e in una guida forte come quella di Occhiuto, con un programma di sviluppo vero, rifiutando l’assistenzialismo. Importante contributo di Noi Moderati che conferma il proprio radicamento territoriale” dice Pino Galati, vicepresidente vicario di Noi Moderati e coordinatore del partito in Calabria.

Nella foto Roberto Occhiuto e Renato Schifani con Matteo Salvini durante il vertice per il Ponte sullo Stretto