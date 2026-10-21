Riconoscimenti al merito per il personale dell’Arma dei Carabinieri nella chiesa di San Giacomo dei Militari, all’interno della caserma Carlo Alberto dalla Chiesa di Palermo. Durante la cerimonia sono state consegnate le Medaglie Mauriziane e 83 encomi destinati ai militari in servizio nei Comandi provinciali di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

I premi e le operazioni nel Palermitano

Le Medaglie Mauriziane sono state conferite a ufficiali e sottufficiali con 10 lustri di carriera militare. Tra gli interventi premiati figura il soccorso a San Giuseppe Jato, dove 2 carabinieri sono entrati in una casa in fiamme per mettere in salvo alcuni bambini.

Per la gestione dell’ordine pubblico e il contrasto alla criminalità organizzata a Palermo, gli attestati di solenne encomio sono andati ai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale per l’operazione “Grande Inverno”, conclusa con l’arresto di 181 persone collegate ai mandamenti mafiosi cittadine. Lo stesso Nucleo investigativo ha ricevuto un secondo encomio per l’operazione “Vassoio”, che ha portato all’individuazione e alla cattura del latitante Giuseppe Auteri. Premiato anche il personale del Nucleo radiomobile di Palermo per un sequestro di droga.

Le attività nelle province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta

Nel Trapanese sono stati assegnati encomi e attestati di merito per l’operazione “Hesperia”, svolta contro la rete di fiancheggiatori riconducibile a Matteo Messina Denaro nei mandamenti di Castelvetrano e Campobello di Mazara.

Nell’Agrigentino e nel Nisseno i riconoscimenti hanno riguardato le indagini condotte dai Nuclei operativi e investigativi contro le cosche locali. Un encomio semplice è stato assegnato ai carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta per l’individuazione dei responsabili di un omicidio.