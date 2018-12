Sempre più conferme sullo studio legale che ha curato la trattativa della cessione del Palermo agli inglesi il cui nome è stato anticipato ieri da BlogSicilia. Questa mattina lo studio Gianni, Origoni, Grippo Cappelli e partner dall’ufficio dell’avvocato Chiarenza ha preferito mantenere la riservatezza.

DELIO ROSSI SULLA CESSIONE DEL PALERMO

L’assistente dell’avvocato ha mantenuto il silenzio come da accordi presi tra le parti precisando che in questa fase è necessario un doveroso riservo. Una frase che, pur non confermando, evita anche di smentire. Ancora oggi, infatti, vige un patto di riservatezza che impone alle parti contraenti ed a tutti i soggetti coinvolti di non rilasciare dichiarazioni in merito alla vicenda ma soprattutto di non svelare i nomi degli acquirenti.

Un silenzio che grida più di tante parole: se lo studio non fosse stato parte integrante della trattativa avrebbe potuto tranquillamente smentire e invitarci a rivedere le nostre fonti. Tuttavia così non è stato, se si rispetta un accordo di riservatezza è perchè qualcosa si è concretizzato.

ALBERTO JIMMY FONTANA SULLA CESSIONE DEL PALERMO

Del resto non c’è da stupirsi: il prestigioso studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli e partner ha già curato le cessioni ai cinesi di Inter e Milan in passato, confermandosi dunque un punto di riferimento nelle compravendite di grosse aziende a imprenditori esteri.

L’artefice principale di questa operazione sembrerebbe sempre più essere l’avvocato Chiarenza, palermitano di 43 anni che da un po’ di tempo farebbe da spola tra Londra e Palermo. Chiarenza è avvocato specializzato in diritto tributario. La sua attività è proprio quella di consulenza nei confronti di società italiane ed estere in materia di operazioni straordinarie, ristrutturazioni e assett finance.

Inoltre il professionista palermitano ha lavorato anche come consulente per un’importante banca d’affari londinese. Due più due fa’ quattro: mettendo insieme tutti gli indizi i dubbi sono veramente pochi. Resta solo da scoprire effettivamente chi siano questi inglesi, già famosissimi senza che nessuno li conosca.

LEGGI ANCHE:

AVVOCATO CHIARENZA

TUTTI I RISULTATI DELL’ERA ZAMPARINI