la visita il 13 e 14 giugno, il programma

Viaggio in Sicilia della pediatra Aleida Guevara March, figlia del Che

Visiterà Palermo, Corleone e Monreale

A Palermo riceverà la cittadinanza onoraria

Ha recentemente partecipato al singolo “Canta” del cantautore siciliano Giovanni Caccamo

Arriva in Italia Aleida Guevara March, la figlia dell’indimenticato Che.

Sessant’anni, pediatra a L’Avana, Aleida qualche anno fa, in una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: “Mio padre non c’era mai, mia madre mi ha insegnato ad amarlo”.

La figlia del rivoluzionario, politico, scrittore e medico, in Italia per un giro di conferenze e incontri, farà tappa anche in Sicilia.

L’arrivo a Palermo

Aleida Guevara arriverà a Palermo domenica 13 giugno con un volo da Pisa. Fitto il programma degli appuntamenti.

In aeroporto verrà accolta da Ninni Cirincione, coordinatore della Sicilia dell’Anaic, (associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba). Alle 11 farà una breve visita del centro storico di Palermo e dell’antico mercato di Ballarò. Dopo il pranzo partirà alla volta di Corleone.

La visita a Corleone

Alle 17 incontrerà la cittadinanza di Corleone presso la Camera del Lavoro del paese, in serata tornerà a Palermo, dove cenerà in un locale del centro storico cittadino.

La tappa a Monreale

Lunedì 14 giugno Aleida Guevara sarà a Monreale, visiterà il Duomo in compagnia di Don Cosimo Scordato.

Incontrerà il vescovo della cittadina e il professor Giuseppe Dicevi. Visiterà anche il bellissimo chiostro del Duomo, e pranzerà a Monreale con una rappresentanza di cittadini cubani. Nel tardo pomeriggio tornerà a Palermo.

La cittadinanza onoraria

Alle 18.30, al cinema-teatro De Seta, si terrà un incontro pubblico con la cittadinanza di Palermo, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e dell’assessore Giusto Catania. Durante l’incontro Orlando conferirà la cittadinanza onoraria della città di Palermo ad Aleida Guevara. A seguire, si terrà una cena presso il bistrot Crezy all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa.

Il nuovo singolo di Giovanni Caccamo con Aleida Guevara

Sarà una due giorni intensa quella di Aleida Guevara nel Palermitano. Il medico ha recentemente partecipato a “Canta”, il nuovo singolo di Giovanni Caccamo, in radio e su tutte le piattaforme digitali dall’11 giugno.

Il testo è ispirato alla “Lettera ai figli” scritta da Che Guevara in Bolivia, un testamento emotivo in cui il Che si scusa con i propri figli per essere stato un padre poco presente e consegna loro i pilastri umani e sociali, per divenire anime di valore. La lettera è letta straordinariamente per l’occasione proprio da Aleida Guevara, ad introduzione del brano.

Il 25 giugno, a Bari, Aleida e Giovanni saranno insieme per ritirare il premio Magna Grecia Awards e nell’occasione eseguiranno, per la prima volta insieme dal vivo, “Canta”.