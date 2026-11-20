Un possibile chiarimento all’orizzonte dopo la tempesta politica che ha scosso il centrodestra siciliano nelle ultime ore. A gettare acqua sul fuoco è lo stesso leader del Movimento per l’Autonomia ed ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, che nel pomeriggio interviene con una nota ufficiale per prendere atto delle smentite arrivate dai vertici nazionali di Forza Italia e annunciare un faccia a faccia diretto con il segretario azzurro, Antonio Tajani.

“Devo dare atto che la segreteria nazionale di Forza Italia ha categoricamente smentito che si sia parlato di candidature a Presidente della Regione siciliana nell’incontro di avant’ieri”, dichiara Lombardo, precisando che nei prossimi giorni incontrerà il vicepresidente del Consiglio e leader nazionale degli azzurri per un confronto diretto sugli equilibri della coalizione.

Le tensioni della mattinata e la difesa di Schifani

La nota pomeridiana getta acqua sul fuoco anche se non è risolutiva. Restano, infatti, in piedi tutti i temi posti dallo stesso Lombardo nell’intervista pubblicata questa mattina quando aveva attaccato duramente i vertici romani di Forza Italia per le indiscrezioni su una possibile candidatura di Giorgio Mulè alla guida di Palazzo d’Orléans, decidendo sulle sorti dell’attuale governatore Renato Schifani.

Le critiche al metodo e il retroscena su Schifani

Nel suo intervento mattutino, il leader autonomista aveva criticato il metodo di un vertice romano privo di rappresentanti siciliani — escludendo il commissario Nino Minardo e lo stesso Schifani — ipotizzando una “Sicilia commissariata da Roma” e mettendo in discussione il patto federativo con gli azzurri. Al contempo, Lombardo aveva confermato di aver sentito telefonicamente il governatore, escludendo tuttavia un suo addio (“non credo che pensi alle dimissioni”) e rimandando le decisioni della coalizione tra Natale e Capodanno, pur senza pregiudizi verso Giorgio Mulè.

Con la smentita ufficiale e il summit in agenda con Tajani, il dialogo tra i partiti riprende su un piano istituzionale.