Al Pronto Soccorso Policlinico Giaccone lavori di ristrutturazione nella camera calda

Dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 del mattino chiusura temporanea della struttura

Ristrutturare alcune aree dell’attuale pronto soccorso del policlinico Giaccone di Palermo per renderle più funzionali alle esigenze dei pazienti. Nel corso di questa notte – a partire da mezzanotte fino alle sette – saranno in corso alcuni lavori nell’aree di pertinenza esterna del pronto soccorso che interferiscono con l’ingresso.

I lavori nella camera calda

In particolare si tratta dell’area in cui giungono le ambulanze, la camera calda. Per tale ragione in questa fascia oraria – da mezzanotte fino alle 7 del mattino di domani – il pronto soccorso del Giaccone resterà chiuso.

In queste ore sono state diffuse le comunicazioni a tutte le istituzioni interessate; ci scusiamo con i cittadini per questa temporanea chiusura, necessaria per consentire ai tecnici di lavorare senza limitazioni.

Lavori in fase avanzata

Benché siano già in fase avanzata i lavori per il completamento del nuovo polo area dell’emergenza – frutto del progetto sviluppato dalla Struttura Tecnica Regionale per l’Emergenza Covid coordinata dall’Ing. Salvatore D’Urso – questi interventi di ristrutturazione erano stati già programmati per far sì che gli spazi dell’attuale pronto soccorso potessero comunque essere fruibili al meglio per l’attività di soccorso quotidiana e anche in futuro per possibili ulteriori necessità si dovessero determinare.

Lavori in 7 giorni

“Abbiamo scelto una fascia oraria notturna con un minore impatto sull’utenza – ha spiegato il commissario straordinario Alessandro Caltagirone – proprio per far sì che i cittadini possano avere meno disagi. Entro le 7 i lavori saranno completati e da domani mattina potremo riprendere a pieno la funzionalità del pronto soccorso”.