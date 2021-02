Gli incarichi

Policlinico Palermo, conferiti nuovi incarichi

Prosegue il nuovo assetto organizzativo dell’azienda

Prosegue il percorso intrapreso dal Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per definire il nuovo assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera universitaria. Il 12 Febbraio sono stati conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi dirigono alcune unità operative complesse (UOC).

Nello specifico si tratta delle strutture di: Ortopedia guidata dal Prof. Lawrence Camarda, Medicina Trasfusionale Dott. Sergio Rizzo, Microbiologia e Virologia Prof. Giammanco Giovanni, Cardiochirurgia Dott. Vincenzo Argano, Medicina Interna e Stroke Care Prof. Antonino Tuttolomondo, Pneumologia Prof. Scichilone Nicola, Anatomia e Istologia Prof.ssa Ada Maria Florena, Radiologia D’Urgenza Prof. Antonio Lo Casto, Otorinolaringoiatria Prof. Salvatore Gallina, Cardiologia Prof.ssa Giuseppina Novo, Neurologia Prof. Giuseppe Salemi. Nomine che si aggiungono a quelle già realizzate relative a Dipartimenti, unità operative complesse e le ulteriori conferme dei responsabili delle unità semplici dipartimentali (UOSD).

Policlinico Palermo, i nuovi incarichi

Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che opera in staff alla direzione generale e alla direzione medica di presidio. In particolare è stata assegnata l’unità operativa semplice (UOS) Prevenzione e Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere al Dott. Giuseppe Calamusa, UOS Risk Management e Qualità al Prof. Alberto Firenze, l’Unità di Staff Comunicazione e Urp e responsabile UOC coordinamento degli Staff alla Dott.ssa Rosaria Licata, la UOS Controllo e Igiene Ospedaliera alla dott.ssa Lucia Cannova e l’Unità di Staff Formazione al Prof. Pierluigi Almasio.

In un recente incontro il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone” Alessandro Caltagirone ha richiamato l’attenzione degli interessati sugli onori, ma soprattutto sugli oneri che tali incarichi determinano, specie nell’ottica degli obiettivi che saranno loro assegnati per il rilancio e sviluppo dell’azienda ospedaliera universitaria. “L’impegno – ha sottolineato Alessandro Caltagirone – deve essere massimo da parte di tutti; in questi giorni programmeremo gli incontri di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali”.