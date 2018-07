Azienda specializzata nella comunicazione virale on line

Un sogno infranto. Si può sintetizzare così l’annuncio della chiusura della start-up palermitanaMosaicoon, considerata eccellenza siciliana per quanto riguarda la comunicazione video on line, giovane anche per l’età delle persone che vi hanno trovato lavoro con apertura di sedi a Singapore, New Delhi, Seoul, Londra, Milano e Roma con fatturati fino a venti milioni di euro, non ha retto la concorrenza nel settore.

A confermarlo al giornale La Repubblica è lo stesso fondatore Ugo Parodi. Dopo il costante calo di clienti negli ultimi due anni, è arrivata la decisione del management di chiudere subito l’azienda per evitare ulteriori perdite. Di sicuro rimangono senza lavoro almeno 120 persone sparse tra Isola delle Femmine e le diverse altre sedi in tutto il mondo.

Un’avventura durata dieci anni, l’azienda ha vinto diversi premi proprio nel settore della comunicazione virale online per la pubblicità delle aziende.

Da ricordare la visita del premier Matteo Renzi nella sede di Mondello.