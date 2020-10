Ad Altarello

L’asilo nido comunale “Pantera Rosa”, nel quartiere Altarello, è chiuso da questa mattina in seguito all’accertata positività al “COVID 19” di un dipendente.

Sono state immediatamente applicate le procedure previste dai Protocolli anti-Covid e forniti al Dipartimento prevenzione dell’Asp i nominativi di adulti, bambine e bambini che frequentano il nido.

L’attività dell’asilo è stata sospesa e i genitori dei piccoli sono stati avvertiti.

La struttura educativa resterà chiusa per la sanificazione in attesa che l’Asp fornisca ulteriori indicazioni di carattere sanitario.

Lo scorso 22 ottobre era stata disposta la quarantena per tutto il personale, le bambine e i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia comunale ‘Altarello’, a Palermo. Il provvedimento, riguardava ventuno persone, tra adulti e minori, è stato comunicato all’amministrazione cittadina dal Dipartimento prevenzione dell’Asp, in seguito alla segnalazione del caso di positività di un dipendente della struttura educativa avvenuta il 14 ottobre scorso.

Alla fine della quarantena, adulti e minori dovranno sottoporsi al tampone rapido in modalità drive-in secondo le modalità che indicherà l’Usca. L’esito del tampone rapido di fine quarantena consentirà l’immediata riammissione a scuola, senza necessità di ulteriore certificazione.

Nel caso in cui, l’esito del tampone rapido tra allievi o personale dovesse, invece, risultare positivo, l’Usca effettuerà tamponi molecolari per confermare l’esito dei soggetti in questione, ma non saranno previste ulteriori misure per gli altri, che potranno pertanto riprendere le attività scolastiche in presenza.

Intanto, da parte delle forze dell’ordine, proseguono le attività per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, anche davanti agli istituti scolastici, nel quadro delle indicazioni della prefettura.

In questi giorni le unità territoriali e quelle di pronto intervento sono state impiegate davanti molte scuole della città, per verificare che i ragazzi utilizzino correttamente le mascherine oltre che non si creino assembramenti all’inizio ed al termine delle lezioni davanti i plessi.