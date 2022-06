L’immobile è stato dichiarato inagibile

Ancora incendi rifiuti a Palermo. Ieri sera e per tutta la notte i cassonetti ricolmi di spazzatura non raccolta dalla Rap, società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano, sono stati dati alle fiamme. Decine gli interventi dei vigili del fuoco che dalle 20 di ieri sera a questa mattina non hanno smesso d’intervenire per spegnere i sacchetti ricolmi di immondizia in fiamme.

Notte di fuoco

Gli incendi sono divampatati soprattutto in periferia. All’Addaura, in via Sperone, in via Antonio Ugo, nella zona di via Archirafi a Borgo Ulivia e nel quartiere Medaglie d’Oro. Nuovi roghi ancora allo Zen dove non passa notte che le discariche che si sono formate in questi giorni di mancata raccolta vengono date alle fiamme.

Incendio in un garage a Ciusa Sclafani

Serata da incubo ieri per i residenti di una palazzina nel Palermitano dove sono andati distrutti a causa di un incendio un garage e l’auto che era stata posteggiata al suo interno. E’ accaduto a Chiusa Sclafani in via Serpotta. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato ore per riuscire a domare le altissime fiamme. Il locale alla fine ha subito gravi danni strutturali ed è stato dichiarato inagibile. Non si è registrato fortunatamente alcun ferito ma l’immobile ha subito delle lesioni. Il fortissimo calore sprigionato alla fine ha provocato il crollo del solaio. I pompieri non hanno potuto accertare le cause del rogo, sono in corso ulteriori accertamenti per capire quali possano essere state le cause scatenanti.

Altro incendio a Palermo

Ieri notte un altro incendio è divampato in un’abitazione in via Rossellini, nel mercato storico di Ballarò a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili che hanno impiegato molte ore prima di domare le fiamme. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause dell’incendio. Gli occupanti dell’appartamento, come i residenti delle altre abitazioni della palazzina, sono stati messi in salvo. Non ci sono stati feriti fortunatamente ma solo gravi danni all’abitazione. I vigili del fuoco, intervenuti con tre diverse squadre per domare la violenza delle fiamme, dovranno anche valutare l’agibilità della casa danneggiata dal rogo.