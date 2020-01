Evento enogastronomico al Cre.Zi. Plus

La serata prevede una cena con contestuale cooking-show: i partecipanti, infatti, assisteranno dal vivo alla preparazione dei piatti avendo, in tal modo, la possibilità sia di conoscere le tecniche di lavorazione che la qualità delle materie prime impiegate.

Un percorso multisensoriale nel quale il gusto costituisce il culmine di un’esperienza che coinvolge dapprima la vista, udito e olfatto, per trionfare nell’assaggio.

Si terrà giovedì 23 gennaio alle ore 19.00 presso la bellissima location della Social Kitchen – Cre.Zi. Plus (all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa in Via Paolo Gili 4 a Palermo) l’evento “CIBO E TERRITORIO – La Cucina Non Convenzionale dello Chef Pietro Li Muli”.

Ad accompagnare Pietro Li Muli nel cooking show, Anna Martano, scrittrice e giornalista enogastronomica, Prefetto Sicilia dell’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia, che guiderà i partecipanti lungo il percorso degustativo e nella conoscenza delle tipicità impiegate.

Ai fornelli, insieme allo Chef, saranno presenti Floriana Fontana, Marco Milana ed Enza Ferraro.