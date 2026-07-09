Nei prossimi giorni saranno liquidate ulteriori 139 istanze di ristoro alle imprese danneggiate dal ciclone Harry. Irfis FinSicilia, l’istituto finanziario regionale che gestisce l’intervento, ha completato l’istruttoria delle pratiche inviate entro la scadenza del secondo avviso, il 22 giugno scorso, e a breve potrà procedere all’erogazione delle somme, per un importo complessivo di quasi 2,3 milioni di euro. Il secondo avviso ha dato la possibilità di richiedere il contributo anche alle imprese che non erano riuscite a partecipare al primo o hanno avuto necessità di integrare la documentazione necessaria.

Incremento di ulteriori 3 milioni e 200 mila euro

Il plafond finanziario per soddisfare tutte le richieste pervenute attraverso i due avvisi pubblicati dalla Regione, tramite il dipartimento delle Attività produttive, è stato incrementato con ulteriori 3,2 milioni, utilizzando economie e nuovi stanziamenti. Lo ha deliberato oggi la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, raggiungendo così un ammontare complessivo di 25,2 milioni di euro, utili a coprire tutte le istanze delle imprese.

Schifani: “Nessuno viene lasciato solo”

“Come avevamo detto all’indomani del ciclone – ha commentato il presidente Schifani – nessuno è stato lasciato solo. Abbiamo messo in campo le risorse necessarie per dare risposte a tutte le imprese danneggiate dalla furia delle onde e metterle in condizione di ripartire per la stagione balneare. L’Irfis ha fatto un ottimo lavoro e, in tempi record per gli standard della pubblica amministrazione, sta completando la liquidazione dei contributi. Andiamo avanti, al fianco delle aziende”.

Sopralluogo del Presidente nel Siracusano

Intanto oggi il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani domani, effettua un sopralluogo nel porto peschereccio di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dove si sono conclusi i lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal ciclone Harry. Accompagnato dal dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico e coordinatore di tutti gli interventi per i danni causati dal ciclone e dalla frana di Niscemi, Duilio Alongi verifica il completamento.

A seguire il presidente si recherà a Marzamemi, frazione di Pachino, per un ulteriore sopralluogo al porto Fossa, dove sono in corso altri lavori di sistemazione e consolidamento.

Tutti gli interventi nei due scali portuali, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro, sono stati finanziati dalla Regione.