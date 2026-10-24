Da sapere

Per la Commemorazione dei defunti, il 1° e il 2 novembre nei cimiteri di Palermo ci saranno ambulanze con medico e infermiere, navette per gli anziani e mezzi attrezzati per chi si muove in carrozzina. Il piano del Comune di Palermo riguarda i cimiteri di Santa Maria dei Rotoli, Santa Maria di Gesù e dei Cappuccini, dove in quei due giorni è attesa più gente del solito.

Gli interventi riguardano quattro fronti:

assistenza sanitaria;

servizi igienici;

trasporti dedicati;

supporto a persone anziane, con disabilità o con difficoltà negli spostamenti.

«La Commemorazione dei Defunti rappresenta un momento di particolare significato per la comunità palermitana. L’Amministrazione comunale ha pertanto predisposto un’organizzazione finalizzata a garantire condizioni di maggiore sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione alle persone anziane, alle persone con disabilità e a tutti coloro che necessitano di un supporto negli spostamenti. Il potenziamento dei servizi sanitari, dei trasporti e dell’assistenza è il risultato di un lavoro coordinato tra gli uffici comunali, gli operatori, le associazioni e i volontari, ai quali rivolgiamo un sentito ringraziamento per la collaborazione e l’impegno assicurati», dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Servizi cimiteriali Totò Orlando.

Ambulanze e assistenza sanitaria

L’assistenza sanitaria è affidata all’Associazione Croce Siciliana Assistenza, con presidi attivi il 1° e il 2 novembre dalle 8 alle 18. Ogni ambulanza avrà a bordo un autista soccorritore, un medico e un infermiere:

Santa Maria dei Rotoli: due ambulanze;

due ambulanze; Santa Maria di Gesù: un’ambulanza;

un’ambulanza; Cappuccini: un’ambulanza.

Navette e mezzi per anziani e persone con disabilità

A Santa Maria dei Rotoli, nelle due giornate dalle 8 alle 18, sarà in servizio un mezzo dell’Associazione siciliana medullolesi spinali. Ha una pedana sollevatrice, un autista e un accompagnatore, e può trasportare almeno tre persone in carrozzina.

L’Amat mette a disposizione tre navette elettriche per le persone fragili, attive il 1° e il 2 novembre dalle 8 alle 17. A queste si aggiungono tre mezzi del Comune, negli stessi giorni.

A Santa Maria di Gesù sono previsti pulmini con pedana idraulica per le persone in carrozzina:

1° novembre: un mezzo dell’associazione U.G.E.S.;

un mezzo dell’associazione U.G.E.S.; 2 novembre: un mezzo dell’associazione A.O.P.C.S.

Entrambe le associazioni collaborano con la Protezione civile comunale. Nello stesso cimitero ci saranno anche due mezzi comunali per le persone fragili, il 1° e il 2 novembre dalle 8 alle 17.

Ai Rotoli e a Santa Maria di Gesù saranno presenti anche i volontari delle associazioni che collaborano con la Protezione civile comunale, per facilitare l’accesso e dare assistenza ai visitatori.

Bagni chimici, anche accessibili

I bagni chimici saranno disponibili dalle 7.30 del 1° novembre alle 18 del 2 novembre:

Santa Maria dei Rotoli: quattro bagni ordinari e due accessibili alle persone con disabilità;

quattro bagni ordinari e due accessibili alle persone con disabilità; Santa Maria di Gesù: un bagno ordinario e uno accessibile.

Il sindaco e l’assessore hanno ringraziato il dirigente del servizio, l’ingegnere Giuseppe Giuliano, i direttori dei tre cimiteri, il personale comunale e gli operatori di Reset, che si occupano della cura e della manutenzione delle strutture.