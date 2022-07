Il taglio del nastro sarà domenica (17 luglio) in via Leonardo Sciascia

Il Comune di Cinisi aprirà domenica 17 luglio un luogo importante per tutta la sua comunità, un parco giochi inclusivo, privo di barriere per consentire a tutti i bambini di giocare insieme, senza differenze.

Un luogo che acquista ancora maggiore valore simbolico, grazie alla decisione del sindaco Giangiacomo Palazzolo e della giunta comunale di intitolare il parco al piccolo Claudio Domino, giovane vita spezzata dalla mafia, a soli 11 anni, mentre giocava a pallone in strada a Palermo il 7 ottobre del 1986.

Il sindaco “Un modo per tenere viva la memoria”

“È un modo – spiega il sindaco Palazzolo – per tenere viva la memoria di tutte quelle vite spezzate e la speranza per un futuro migliore, che parte proprio dai bambini e dal loro diritto al gioco”.

Il parco a Cinisi in via Leonardo Sciascia

Il parco giochi, che si trova in via Leonardo Sciascia, servirà da spazio di aggregazione, inclusione e crescita dove tutti i bambini saranno protagonisti, realizzato per abbattere barriere e ricordare che la disabilità è una condizione che non deve limitare i diritti di nessuno.

In collaborazione con la Pro Loco Cinisi 2.Zero si terrà, alle 21, il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle istituzioni e della famiglia Domino. A seguire è previsto un momento di animazione per bambini e famiglie.