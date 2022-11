il comune di palermo ha pubblicato un avviso

Il settore della Cittadinanza solidale del Comune di Palermo ha pubblicato un avviso per attività da svolgere durante le vacanze natalizie da parte dei soggetti del Terzo settore e delle formazioni sociali (associazioni di volontariato, di promozione sociale, onlus, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a favore di minori).

L’iniziativa rivolta a minori, adolescenti e famiglie

L’iniziativa dell’Amministrazione – che rientra nell’ambito del Piano territoriale per l’infanzia e l’adolescenza – è finanziata dal Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed è rivolta a minori, adolescenti ed alle famiglie.

Cosa prevede l’avviso

Per ogni minore è previsto un rimborso omnicomprensivo di 35 euro al giorno. Il 10% dei posti è riservato a bambini e adolescenti con disabilità. In presenza di bambini/adolescenti con disabilità la quota sarà pari al doppio. Non sarà possibile iscrivere i bambini in più centri contemporaneamente e si procederà a verifica degli iscritti.

Come presentare le istanze

Le istanze dovranno essere inviate entro il 2 dicembre 2022 all’indirizzo mail progettinnovazionesociale@comune.palermo.it.

Le attività dal 21 dicembre al 6 gennaio 2023

Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 presso spazi all’aperto, (compatibilmente con le condizioni climatiche) ovvero presso sedi presenti nei quartieri componenti le circoscrizioni e le relative UPL (Unità Primo Livello), per almeno tre ore al giorno (mattina o pomeriggio).

Le aree della città dove si svolgeranno le attività

1ª Circoscrizione

– Tribunali-Castellammare

– Palazzo Reale-Monte di Pietà

2ª Circoscrizione

Oreto-Stazione (parte)

Settecannoli

Brancaccio-Ciaculli

3ª Circoscrizione

Oreto-Stazione

Villagrazia-Falsomiele

4ª Circoscrizione

Montegrappa-Santa Rosalia

Cuba-Calatafimi

Mezzomonreale-Villatasca

Altarello

Boccadifalco

5ª Circoscrizione

Zisa

Noce

Uditore-Passo di Rigano

Borgo Nuovo

6ª Circoscrizione

Cruillas-San Giovanni Apostolo

Resuttana-San Lorenzo

7ª Circoscrizione

Tommaso Natale-Sferracavallo

Partanna-Mondello

Pallavicino

Arenella-Vergine Maria

8ª Circoscrizione

Malaspina-Palagonia

Libertà

Politeama

Montepellegrino

Lagalla: “Mettere a disposizione luoghi di svago e socializzazione”

“L’obiettivo dell’amministrazione è quello di mettere a disposizione dei minori della città luoghi comuni di svago e socializzazione, favorendo l’integrazione e anche l’inclusione dei soggetti portatori di disabilità. Si tratta attività sociali che diventano ancora più importanti specie nel corso di settimane durante le quali le scuole restano chiuse per le festività natalizie”, afferma il sindaco, Roberto Lagalla.

Pennino: “Contrastare la povertà educativa”

Per l’assessore alle Attività sociali, Rosalia Pennino, lo scopo è quello di “restituire ai bambini la possibilità di vivere spensieratamente e con diverse attività il periodo delle vacanze natalizie sul proprio territorio. Sono convinta che bisogna ripartire dal rianimare i quartieri per contrastare la povertà educativa e auspico la più ampia partecipazione per realizzare un nutrito calendario di attività su tutte le piazze di Palermo”.