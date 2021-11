per aiutare i più bisognosi

Compie 25 anni la Giornata nazionale della Colletta Alimentare

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, torna in presenza nei supermercati

Appuntamento il 27 novembre

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza in tutta Italia il prossimo 27 novembre.

11mila supermercati aderenti all’iniziativa

Quel giorno negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa, 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass, inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

I prodotti donati distribuiti a 7.600 strutture caritative

I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone.

La presentazione dell’iniziativa alla Missione Speranza e Carità di Palermo

L’iniziativa sarà presentata a Palermo sabato 20 novembre 2021 con inizio alle ore 10,30, nella Missione di Speranza e Carità, in Via Decollati. Saranno presenti: Santo Giordano, presidente del Banco Alimentare della Sicilia Occidentale; Don Sergio Ciresi, vice presidente della Caritas palermitana; Pietro Maugeri presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV; Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus.

Due anni molto drammatici, in tanti hanno chiesto aiuto

“Riprendere lo svolgimento della Colletta in presenza, oltre che con altri strumenti, – ha dichiarato Santo Giordano – è motivo di grande speranza per il futuro di tutti. I due anni che ci separano dall’ultima Colletta fatta davanti ai supermercati sono stati molto duri e spesso drammatici per tanti, per coloro che in vario modo ci hanno chiesto aiuto e a cui abbiamo dato risposta. Ma sono stati anche esaltanti per le tante azioni di generosità di cui siamo stati testimoni. Sabato vogliamo rendere pubblico riconoscimento a quanti in vario modo hanno aiutato noi a rispondere al bisogno, non solo alimentare, che ci è giunto; e anche invitare tutti a sostenere il gesto della Colletta Alimentare, attraverso le tante forme che illustreremo nella circostanza”.