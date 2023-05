la manifestazione nazionale ambientalista

L’ambientalista Sebastian Colnaghi, siracusano di 22 anni è stato invitato in qualità di green influencer alla dodicesima edizione di “Mare Nordest”, manifestazione-evento che, per il secondo anno consecutivo, ospita la Rassegna internazionale delle attività subacquee e il Premio Tridente d’Oro, quest’ultimo in collaborazione con l’Accademia internazionale di Scienze e tecniche subacquee, organizzata dall’omonima società sportiva che opera nel settore della subacquea con finalità ricreative, ambientalistiche e divulgative, che si svolge dal 26 al 28 maggio in piazza Unità d‘Italia a Trieste, dichiarata uno dei più bei salotti d’Italia.

La tutela delle specie marine

“È con orgoglio che prendo parte ad una manifestazione così importante – dichiara Sebastian Colnaghi – che mi trova in linea con gli obiettivi che porta avanti, in particolare l’impegno nella tutela delle specie marine e la divulgazione della cultura del rispetto del mare e di ogni organismo che lo popola in quanto pienamente consapevoli

che le singole azioni incidono sugli equilibri ecologici dell’ecosistema”.“Lo slogan di Mare Nordest – prosegue l’ambientalista siracusano – è infatti “Per un mare senza plastica” argomento che mi sta particolarmente a cuore e che mi ha portato nel recente passato ad organizzare delle giornate ecologiche alle quali hanno preso parte centinaia di giovani”.

Le mostre fotografiche

“La manifestazione – conclude Sebastian Colnaghi – si snoda attraverso mostre fotografiche e proiezioni video sulle operazioni di pulizia dei fondali e dei litorali marini, la promozione delle attività subacquee e degli sport acquatici in generale ed i progetti di educazione ambientale condotti dalla società Mare Nordest nelle scuole, che si possono vedere in un’apposita tensostruttura, ed ancora seminari e conferenze organizzati in collaborazione con l’Università degli studi di Trieste, l’Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale e con il Museo Nazionale dell’Antartide. Non manca un momento di riflessione legato alla moda come la sfilata (Trieste Sustainable fashion – Sfilare il mare) dedicata alla salvaguardia ed al rispetto del mare che intende mandare un messaggio forte sull’opera di devastazione del Pianeta che l’inquinamento globale sta causando e sui danni provocati dalla plastica”.

Momento clou dell’evento è la cerimonia di conferimento del Premio Tridente d’Oro, una sorta di Nobel delle attività subacquee creato nel 1960 che conferisce il ruolo di Accademico al suo vincitore e permette il suo ingresso nell’Accademia Internazionale di Scienze e tecniche subacquee, che ogni anno viene assegnato a personalità italiane e internazionali che si sono distinte nei vari ambiti della subacquea con attività meritorie in ambito scientifico, tecnico, divulgativo. Tra essi in passato spiccano Enzo Maiorca, Jacques Yves Cousteau, Folco Quilici.