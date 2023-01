il racconto di sebastian colnaghi

“Un’auto ha invaso improvvisamente la corsia nella qual stavo marciando e nell’impatto violentissimo sono stato sbalzato dalla sella del mio scooter finendo sul selciato”.

Il racconto di Sebastian Colnaghi

E’ il racconto di Sebastian Colnaghi, noto ambientalista siracusano che ha raccontato la sua drammatica esperienza, culminata con il trasferimento in ospedale dove gli è stata diagnosticata una frattura al piede e una ferita profonda all’altezza del collo dell’arto.

“Sono vivo per miracolo”

“Sono svenuto e quando ho riaperto gli occhi mi sono ritrovato dentro un’ambulanza. Non sentivo più il mio piede ma ho compreso da subito che c’era qualcosa che non andava nel mio corpo e di essere vivo per miracolo” spiega l’ambientalista siracusano che, in merito al suo ed ai tantissimi incidenti che si verificano sulle strade, lancia un anatema contro le distrazioni alla guida: la più importante e pericolosa è l’uso del telefonino.

“In tanti guidano e usano il telefonino”

“Sempre più spesso – prosegue – vedo automobilisti e scooteristi al volante dei loro mezzi usare il telefono cellulare per chiamare qualcuno e mandare messaggi. Adesso mi rendo conto di quanto sia potenzialmente pericolosa una condotta del genere e mi sento di affermare che tutti noi stando al telefono mentre guidiamo diventiamo dei

potenziali assassini. Mi sembra assurdo che tantissime persone ancora non se ne rendano conto”.

“Fortunatamente per me – conclude Sebastian Colnaghi – sono ancora qui a raccontare. I medici hanno riscontrato una frattura al piede e una ferita profonda all’altezza del collo dell’arto. Dal giorno dell’incidente apprezzo ancora di più la vita e comprendo che anche solo una piccola distrazione può essere a volte fatale”.

La tragedia a Siracusa

E’ andata bene a Colnaghi ma è andata in modo tragico a Maddalena Galeano, la 19enne siracusana deceduta due settimane fa a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Luigi Monti, a Siracusa, tra lo scooter di cui era alla guida ed una macchina, al cui volante c’era una donna.