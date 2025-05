Spari in via Messina Marine dove la polizia è intervenuta in seguito alle telefonate al 112 di alcuni cittadini, che segnalavano l’esplosione di colpi di arma da fuoco contro un’abitazione.

Una donna avrebbe riferito di aver visto due uomini a bordo di una Fiat 500 che con un fucile hanno sparato verso l’edificio. Non ci sono stati feriti. Sono arrivati gli agenti di polizia e della scientifica che hanno eseguito i rilievi e sequestrato alcuni bossoli trovati a terra. Sono stati identificati gli inquilini dei piani alti.

La informazioni su quanto accaduto sono ancora frammentarie e anche gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione però, gli spari sarebbero stati preceduti da una lite dai contorni non meglio precisati tra due uomini – che poi avrebbero esploso i colpi e sarebbero fuggiti in direzione dello Sperone – e una persona che abita nel palazzo finito nel mirino.