Una donna di 34 anni è stata colpita da una scarica elettrica mentre stava lavando il pavimento di un palazzo in corso dei Mille a Palermo. Si è accasciata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. La donna era in arresto cardiaco ed è stata ripresa dai medici rianimatori del 118. La ferita è stata trasportata all’ospedale Policlinico dove i medici le stanno facendo una Tac. Poi sarà portata in rianimazioni. Le indagini sono condotte dalla polizia. Pare che la donna stava lavorando in una locale. In ospedale sono arrivati il marito e il fratello della donna.

La tragedia nel Messinese

Nel cantiere sito nella contrada Sena, lungo il fiume di Mazzara, a Terme Vigliatore, un uomo di 40 anni, originario della Romania, ha perso la vita folgorato. I carabinieri della locale stazione sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, affiancati da un’ambulanza e dal procuratore di turno. Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità.

La vittima

La vittima era presumibilmente impegnata nei lavori in corso presso il cantiere. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi per determinare se l’incidente sia stato causato da negligenza, problemi tecnici o altre eventualità. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti, che proseguiranno nelle indagini per far luce sull’incidente e assicurare giustizia per la vittima. Il cantiere è stato sequestrato, sul posto sono giunti anche dei tecnici dell’Enel.

La tragedia di Vittoria

Un uomo è morto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in località Scoglitti, nota frazione proprio di Vittoria. La vittima è Vincenzo Zangari, volontario della Protezione civile del comune di Vittoria. Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagano i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro

Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri il nucleo ispettorato del lavoro. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello nel pomeriggio ha dato la notizia nella sua pagina Facebook: “Per la nostra comunità e per il mondo del volontariato è un’enorme perdita. Tutta Vittoria si stringe attorno alla famiglia”. Vincenzo Zangari aveva 59 anni; lascia la madre, la moglie e due figlie.

