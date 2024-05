La cerimonia si è svolta nella sede del Palazzo regionale in via degli Emiri

Questa mattina si è svolta la commemorazione a Palermo del funzionario dell’assessorato regionale alle Attività Produttive, Giovanni Bonsignore, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1990.

L’assessore Edy Tamajo lo ha ricordato dicendo: “Oggi ci ritroviamo qui riuniti per commemorare Giovanni, un funzionario regionale che ha perso la vita in un atto di violenza senza senso. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme non solo per la sua famiglia e i suoi amici, ma anche per tutta la comunità a cui ha dedicato la sua vita. Giovanni per tanti, non era solo un collega, ma un amico, un mentore e un esempio di dedizione e impegno per tutti noi. Giovanni ha perso la vita mentre svolgeva il suo dovere, un dovere che non si ferma davanti alle minacce e alla violenza. La sua morte ci ricorda la fragilità della vita e il coraggio necessario per affrontare le sfide quotidiane”.

Durante la cerimonia erano presenti oltre le forze dell’ordine: Rita Bonsignore sorella della vittima, e una delegazione della prefettura di Palermo.

Chi era Giovanni Bonsignore

Fu dirigente superiore dell’assessorato regionale della cooperazione, del commercio e pesca della Regione Siciliana. Aveva ostacolato la creazione del consorzio agroalimentare, un organismo all’epoca costato miliardi di lire, recuperati da capitoli di bilanci che egli sosteneva fossero destinati ad altre spese. Aveva preparato una relazione molto dettagliata nella quale sosteneva che secondo le leggi regionali e statali in vigore, il finanziamento predisposto dalla Regione Siciliana di circa 38 miliardi era illegittimo.

Bonsignore era uno dei due ispettori che avevano condotto l’inchiesta amministrativa per un finanziamento irregolare concesso dalla Regione Sicilia alla cooperativa “Il Gattopardo” di Palma di Montechiaro (sospettata di legami con la locale famiglia mafiosa), di cui era vicepresidente il suo collega Antonino Velio Sprio, che venne condannato per truffa proprio per effetto dell’inchiesta portata avanti da Bonsignore.