C'è già l'ok del ministro Salvini

Sempre più vicina la nomina di un commissario speciale per l’A19 Palermo-Catania. A dichiararlo il parlamentare nazionale di Fratelli di Italia, Carolina Varchi, dopo un emendamento del centrodestra.

Le parole della Varchi

“Nel decreto Ponte sullo Stretto trova spazio una norma finalizzata all’immediato completamento dell’autostrada Palermo – Catania, prevedendo una apposita struttura commissariale. Questa soluzione, promossa dal Presidente Schifani e dall’Assessore Aricó, è stata condivisa dalla maggioranza parlamentare che l’ha tradotta in emendamento approvato dalle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, guidate dai Presidenti Rotelli e Deidda – dice la Varchi -. Al ponte sullo Stretto, quindi, affianchiamo un intervento essenziale per il completamento della principale infrastruttura stradale siciliana. Con il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania avremo finalmente la possibilità di operare in deroga per risolvere l’annosa questione di un’opera infrastrutturale strategica, ma soprattutto funzionale per la piena operatività del Ponte”.

L’asse Salvini-Schifani

Un dossier, quello sul commissario, approfondito lo scorso 19 aprile ancora a margine dell’incontro sul Ponte sullo Stretto con il coordinatore Pat Cox, il vicepremier e Ministro Matteo Salvini e Renato Schifani

Era stata l’occasione per fare il punto della situazione nelle due regioni, e in particolare sulla A2 e sulla Ss106 (per la Calabria) e sul commissariamento della A19 per quanto riguarda la Sicilia. Su questo punto c’è piena sintonia tra Mit, Regione Siciliana e Anas. In generale, è confermata la massima collaborazione istituzionale tra Salvini e i governatori in un clima estremamente concreto e positivo.

Le parole di Schifani

“Ritengo che un commissario – aveva detto Schifani – senza necessità di poteri “modello Genova” perché si tratta di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia la figura che possa meglio vigilare sul rispetto dei tempi e sull’andamento dei lavori. Abbiamo necessità di accelerare e recuperare un gap che risale agli anni pregressi e risolvere un enorme problema che pesa come un macigno nel collegamento tra queste due aree metropolitane della Sicilia”.

La risposta di Salvini

E a stretto giro di posta era arrivata la replica del ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini che aveva all’ipotesi di nominare un commissario per accelerare i cantieri lungo la A19.

Salvini aveva diramato una nota sul sito del Mit nella quale si dice “impegnato per accelerare i cantieri anche in Sicilia.

Per questo in accordo con Regione e Anas, si sta ragionando sulla nomina di un commissario ad hoc per la A19”.