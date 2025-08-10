Avviata una raccolta fondi per iniziative nel nome della pallavolista

“Siamo commossi per l’abbraccio sincero e caloroso che abbiamo ricevuto. In particolare, desideriamo ringraziare l’Acds Capacense, che ha accompagnato Simona fino all’ultimo con una presenza silenziosa ma carica d’amore. Vederli lì, con le maglie personalizzate, stretti come una famiglia, è stato per noi motivo di grande conforto”.

I familiari di Simona Cinà, la giovane di 20 morta a Bagheria durante una festa di laurea, hanno voluto ringraziare i tanti che li hanno sorretti in questi giorni durissimi e tutti quelli che hanno preso parte ai funerali. Un sentito ringraziamento rivolto a tutta la comunità di Capaci per la straordinaria vicinanza e l’affetto dimostrato in questi giorni di profondo dolore.

Amici, cittadini e conoscenti hanno manifestato il desiderio di offrire un contributo concreto, per testimoniare vicinanza alla famiglia Cinà. È stato quindi messo a disposizione un Iban per raccogliere le donazioni, destinate a supportare le necessità legate alle spese legali, ai funerali e a eventuali iniziative future nel nome di Simona.

La famiglia, assistita dai legali, ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto e conferma che ogni somma donata sarà destinata con trasparenza alle finalità annunciate.

Il gesto vuole rappresentare non solo un aiuto materiale, ma anche un modo per onorare la memoria di una giovane amata da tutti per il suo sorriso, la sua vitalità e la sua passione per la pallavolo.