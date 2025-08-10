Si sono presentati ieri al pronto soccorso del Buccheri La Ferla con alcune ferite da coltello. Due palermitani di 35 e 27 anni hanno chiesto l’intervento dei medici per suturare le ferite.

Poi si sono chiusi in silenzio senza raccontare nulla ai carabinieri chiamati dai medici. I militari nel corso delle indagini hanno accertato che i due avrebbero preso parte a una rissa in Corso dei Mille. Per strada erano diversi.

Al momento non si sa cosa abbia scatenato quella lite finita nel sangue. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a quanti hanno preso parte alla colluttazione iniziata con calci e pugni e poi a coltellate.

Non è escluso che ci sia qualche altro ferito che non si sia presentato in ospedale. I due sono noti alle forze dell’ordine e non hanno collaborato alle indagini.