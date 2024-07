Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, compie 83 anni e il mondo della politica gli rivolge i suoi auguri. Salito al Quirinale dal 2015, il Presidente è al suo secondo mandato, dopo una lunga carriera nel mondo delle istituzioni. Mattarella nasce a Palermo nel 1941. È figlio di Bernardo Mattarella (1905-1971), politico democristiano cinque volte ministro tra gli anni cinquanta e sessanta, e di Maria Buccellato (1907-2001), entrambi originari di Castellammare del Golfo. Uno dei suoi fratelli era Piersanti, che nel 1980 fu assassinato da Cosa nostra mentre era Presidente della Regione Siciliana. Una foto di Letizia Battaglia, entrata nell’immaginario collettivo, lo ritrae con il fratello morente in braccio in Via della Libertà a Palermo, pochi attimi dopo il blitz omicida.

Gli auguri da Schifani

“I migliori auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua figura di equilibrio e garanzia, interpretata con grande saggezza e autorevolezza, è un punto di riferimento per il Paese. In questa occasione, non possiamo che rinnovare al Capo dello Stato i nostri sentimenti di profonda stima e gratitudine per quanto ha fatto e continua a fare per l’Italia e le sue istituzioni democratiche”. Così il governatore della Sicilia e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani.

I primi auguri sono arrivati dai presidenti di Camera e Senato. ”Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, ha scritto sui social Ignazio La Russa, presidente del Senato, che aggiunge: ”Una guida essenziale e un riferimento fondamentale per i cittadini e per le Istituzioni della nostra Repubblica. A lui giunga la mia stima e riconoscenza”.

”Desidero rivolgere al presidente della Repubblica -sottolinea il presidente dell’assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana- i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome della Camera dei deputati e mio personale, con le espressioni di profonda stima e riconoscenza”.

Auguri anche dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che questa mattina ha telefonato al Presidente della Repubblica a nome suo personale e dell’intero governo. Meloni “ha rinnovato al presidente Mattarella i sentimenti di stima e riconoscenza che le Istituzioni e i cittadini riconoscono al Capo dello Stato, come garante della Costituzione e simbolo dell’Unità nazionale”.