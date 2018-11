L'audizione in commissione Ambiente

“Trovo gravissima l’assenza del sindaco di Palermo ai lavori della commistione regionale Ambiente e territorio in merito all’audizione da me richiesta sul completamento del Ferro di Cavallo per il superamento di parte degli allagamenti di intere borgate”. Queste le dure parole del capo dell’opposizione in consiglio comunale Fabrizio Ferrandelli.

“Un opera per cui ci sono i finanziamenti, che i cittadini aspettano da anni per scongiurare danni e mettere in sicurezza il territorio, ferma nel disinteresse di chi dovrebbe amministrare.

Ringrazio per la sensibilità mostrata invece tutti i deputati palermitani presenti, con in testa Caronia, Aricó, Tamajo, Trizzino e l’assessore Cordaro, ma ad oggi – continua Ferrandelli – abbiamo fatto un buco nell’acqua e siamo costretti a riaggiornarci alla presenza di chi ha responsabilità di stazione appaltante, ossia il Comune di Palermo con il sindaco in testa. Sindaco che ad oggi – conclude – ha dimostrato con la propria assenza proprio quella vigliaccheria politica di cui, al piano di sopra della riunione in corso, accusava il Presidente della Regione”.

Marianna Caronia ha presieduto la seduta della Commissione Territorio e Ambiente ed ha chiesto “che si proceda ad un intervento forte di commissariamento del Comune su questa opera ma anche perché sia fatta chiarezza su quali progetti più complessivi ha, se ne ha, per affrontare in modo organico il problema degli allagamenti, degli scarichi fognari e del loro trattamento.”

La Commissione ha deciso all’unanimità di convocare la prosima settimana il Sindaco e l’AMAP “perché – conclude Caronia – vengano finalmene a spiegare non solo a noi, ma soprattutto ai cittadini di quei quartieri, quali sono le cose concrete che vogliono fare in tempi brevi.”