I lavoratori del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, impegnati part-time potranno ottenere un aumento di ore lavorative, come fanno sapere i sindacato dopo un accordo ottenuto con l’amministrazione del comune in provincia di Palermo. Si tratta di 51 dipendenti comunali che lavorano per poche ore per il comune e che potranno rinnovare i contratti con un monte oe maggiorato.

Cosa dicono i sindacati

“I lavoratori part time del comune di Capaci, in provincia di Palermo, potranno finalmente passare a 30 ore settimanali: siamo soddisfatti di questo risultato per il quale ci siamo spesi insieme agli uffici, all’amministrazione comunale e al sindaco Pietro Puccio e che finalmente riconosce il ruolo e la professionalità di questi 51 dipendenti, aumentando i servizi ai cittadini. Adesso chiediamo di compiere un altro passo e cioè ripristinare le corrette relazioni sindacali con l’approvazione dei contratti decentrati, sbloccando le progressioni verticali e orizzontali che darebbero risposta alle legittime aspettative di carriera di tutti i lavoratori”. Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.

A Capaci si dimette da assessore Maria Giammona

Maria Giammona, assessore del Comune di Capaci, in provincia di Palermo, si è dimessa dalla carica di assessore. Lo rende noto il deputato all’Ars Vincenzo Figuccia che auspica la nascita di una nuova coalizione di centro destra.

A Capaci pronti a costruire una coalizione di centrodestra” “Apprendiamo delle dimissioni dalla carica di assessore al comune di Capaci dell’amica Maria Giammona alla quale esprimo grande vicinanza per questa scelta sofferta – a dirlo in una nota è il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia che prosegue – il recinto della sinistra estrema le stava evidentemente troppo stretto così come l’indirizzo dell’amministrazione Puccio. Ma il tempo e i sacrifici dedicati ad una comunità non sono mai persi e alla luce di tutto ciò, siamo pronti a costruire una coalizione di centrodestra che lavorerà con determinazione in sinergia con il governo regionale e nazionale”.