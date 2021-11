A breve anche i cambi di residenza

A partire da oggi sono attivi nell’ambito del “Portale dei Servizi on line” le richieste di cambio di domicilio per i cittadini già residenti a Palermo. Le istanze possono riguardare, oltre che il cambio domicilio per l’intero nucleo familiare (servizio già disponibile), anche le richieste di cambio domicilio per solo un soggetto del nucleo familiare, più soggetti dello stesso nucleo familiare e con aggregazione ad un nucleo familiare già esistente.

“Continua la digitalizzazione – dichiara l’assessore al ramo Paolo Petralia Camassa – con l’obiettivo di semplificare e velocizzare i servizi ai cittadini. Da oggi sarà possibile effettuare tutti i cambi di domicilio direttamente dal sito del Comune. Da metà novembre saranno inseriti anche tutti i cambi di residenza (da città diversa, per cittadini Ue ed extra Ue) e sarà possibile effettuare l’iscrizione per cittadini stranieri e il rinnovo del permesso di soggiorno. Entro la fine di novembre, inoltre, verrà reso operativo il nuovo portale dei servizi online, più accessibile e responsive”.

Un’accelerazione con la transizione digitale

“La transizione digitale – aggiunge il vicesindaco Fabio Giambrone – ci consente di accelerare le procedure, offrendo ai cittadini la possibilità di evitare di recarsi presso lo sportello comunale, offrendo, quindi, il servizio direttamente sul portale del Comune. Un importante passo avanti, oggi, con la digitalizzazione dei cambi di domicilio e, a seguire, di altri servizi che conferma l’importanza della scelta di puntare ad una digitalizzazione completa”.