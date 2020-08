A Palermo

In concomitanza con le festività di Ferragosto, su indicazione del vicesindaco Fabio Giambrone, si è provveduto ad alcuni interventi per il decoro dei locali dell’anagrafe di viale Lazio, presso i quali è stata effettuata una manutenzione, provvedendo a installare elementi di arredo a servizio dell’utenza.

È stato, inoltre, avviato un piano per la razionalizzazione degli spazi, che prevede che sia delocalizzata la Casa comunale in modo da rendere l’intero spazio di viale Lazio disponibile per i servizi anagrafici.

In merito ai servizi, si comunica che a partire da oggi, 14 agosto, presso il Servizio anagrafe viene sospesa momentaneamente la ricezione e l’istruzione delle istanze di cambio domicilio.

Pertanto, le istanze potranno essere:

– inoltrate via email, con la modulistica che potrà essere scaricata dal sito del Comune e la documentazione allegata, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria di una delle Postazioni Decentrate sottoriportate:

pd.borgonuovo@comune.palermo.it

pd.brancaccio@comune.palermo.it

pd.mezzomonreale@comune.palermo.it

pd.nocemalaspina@comune.palermo.it

pd.pallavicino@comune.palermo.it

pd.piazzamarina@comune.palermo.it

pd.resuttana@comune.palermo.it

pd.padrespoto@comune.palermo.it

pd.tricomi@comune.palermo.it

pd.sangiovanniapostolo@comune.palermo.it

pd.boccadifalco@comune.palermo.it

– presentate direttamente agli Sportelli anagrafici delle Postazioni Decentrate di riferimento, previa regolare prenotazione da effettuarsi sul sito istituzionale del Comune di Palermo, tramite il sistema di prenotazione on line.

La regolare ripresa dell’attività di ricezione delle istanze di cambio domicilio presso il Servizio Anagrafe sarà comunicata con successivo avviso.