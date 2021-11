L’iniziativa a Palermo nel mese dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Sino al prossimo 30 novembre si svolgerà a Palermo il “Mese dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza“. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è promossa e organizzata dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo Lino D’Andrea per testimoniare l’impegno e l’attenzione che la città dedica ai bambini e alle bambine. Anche la Cittadella dell’Infanzia, in occasione del mese dei diritti dei bambini, proporrà all’interno della scuola dell’infanzia comunale “Giuseppe Di Matteo” attività e laboratori rivolti sia ai bambini che ai genitori.

Il filo conduttore degli eventi

Diritto alla famiglia, all’uguaglianza, al gioco, all’istruzione, alla salute e al benessere saranno le principali tematiche che verranno affrontate all’interno delle attività laboratoriali previste per la prossima settimana, con l’obiettivo di sensibilizzare, attraverso il gioco e gli atelier espressivi, le famiglie e i bambini della città di Palermo su tali importanti argomenti.

In programma un seminario

Da segnalare l’evento finale di sabato 13 novembre che prevede un seminario di studio sulla Carta Internazionale dei diritti dell’Onu, momento che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni territoriali, tra i quali: l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Roberto Lagalla, l’assessore alla Scuola del Comune di Palermo Giovanna Marano, la capo area dell’educazione, Formazione e Politiche giovanili del Comune di Palermo Maria Anna Fiasconaro, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo Lino D’Andrea, la dirigente dell’assessorato regionale all’Istruzione per il Diritto allo studio Vita Di Lorenzo, il dirigente del dipartimento di Scienze Pedagogiche e Psicologiche dell’università di Palermo Gioacchino Lavanco, il presidente provinciale Fism Palermo Dario Cangialosi, e la responsabile del progetto La Cittadella dell’Infanzia Tania Arena. Nel corso del seminario saranno resi noti i risultati raggiunti dal progetto La cittadella dell’Infanzia e dall’impatto che questo ha avuto sul territorio di competenza.

Le finalità del progetto

Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il fondo nasce da un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il sud.