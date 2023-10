Le scelte del sindaco, sostituiti due capi area

Cambiano parzialmente i quadri dirigenziali all’interno della macchina burocratica del Comune di Palermo. Dopo l’infornata di nuovi tecnici resa possibile dall’approvazione dei documenti contabili correnti, non ultimo il rendiconto 2022, il sindaco Roberto Lagalla ha provveduto ad effettuare una riorganizzazione degli uffici di Palazzo delle Aquile. Manovra resa possibile da una modifica fatta al regolamento attraverso una delibera di Giunta votata lo scorso 28 agosto. Un “rimpasto dirigenziale” figlio anche delle nuove assunzioni all’interno dei ranghi dell’Amministrazione e che prevederà l’avvicendamento, fra gli altri, di due Capi Area.

La riorganizzazione dei quadri dirigenziali al Comune di Palermo

Sul fronte delle opere pubbliche, sarà Francesco Trapani a ricoprire l’incarico di Capo Area dei Lavori Pubblici. Scranno in cui il dirigente succederà a Dario Di Gangi, tecnico al quale il sindaco ha affidato il ruolo di dirigente responsabile dell’Ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi, nonchè il ruolo di dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico ERP (acronimo che sta per edilizia residenziale pubblica). Compito, quest’ultimo, che il dirigente sarà chiamato a ricoprire fino al 10 dicembre 2023. Cambio anche all’interno del settore Rigenerazione Urbana, dove nel ruolo di Capo Area subentra Marco Ciralli. Il responsabile dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri viene invece dirottato verso il ruolo di direttore generale vicario.

Con riguardo agli altri ingressi, Giuseppe Giuliano ricoprirà l’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio per il Dissesto Idrogeologico e per i servizi a rete idrico-fognari, nonchè ai rapporti funzionali con le relative autorità commissariali. Sarà invece Giuseppina Liuzzo ad accomodarsi nello scranno di dirigente di settore nell’area delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica. A Giacomo Pulizzi, già viceragioniere generale, vengono invece affidati i ruoli di dirigente responsabile dell’ufficio tecnico amministrativo ed economico per le Società Partecipate. Sarà invece Salvatore Di Francisca a stabilirsi nel ruolo di dirigente responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità. Infine, ad Alessandro Carollo andrà l’onere di portare avanti l’incarico di dirgente responsabile dell’ufficio per la Pianificazione della Mobilità Sostenibile e del Trasporto Pubblico di Massa.