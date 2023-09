I profili scelti dall'Amministrazione

Rivoluzione negli uffici del Comune di Palermo. In attesa di completare il rimpasto della Giunta, operazione per la quale servirà ancora qualche giorno di tempo, il sindaco Roberto Lagalla ha ufficializzato la firma dei contratti a tempo determinato ed indeterminato dei nuovi dirigenti di Palazzo delle Aquile. Sono ventuno complessivamente le nuove nomine arrivate dal primo cittadino ed autorizzate dal COSFEL (l’ente del Ministero dell’Interno che si occupa degli ingressi di nuovo personale) dopo l’approvazione del rendiconto 2022. Profili ai quali si aggiungono quelli del responsabile dell’ufficio di segreteria del sindaco e quello del portavoce. Incarichi per i quali è stata emessa in questi giorni la relativa copertura di spesa.

I nuovi ingressi a tempo indeterminato

Con riguardo al concorso per dirigenti tecnici a tempo pieno ed indeterminato, sono sette i profili selezionati all’interno delle undici che erano state persone scelte attraverso il bando indetto nel 2017. Si tratta di Alessandro Carollo, Francesco trapani, Francesco La Monica, Adriano Di Francisca, Giuseppina Liuzzo, Marco Ciralli e Giuseppe Giuliano. Tra gli esclusi invece, due hanno formalmente rinunciato alla sottoscrizione del contratto di lavoro, mentre altre due persone hanno comunicato di non essere nelle condizioni di legge per sottoscrivere il contratto, rappresentando la propria disponibilità per una futura convocazione. I neo dirigenti saranno assegnati presso i relativi uffici di competenza.

Le assunzioni a tempo determinato

Un’infornata di nuovi tecnici a cui si aggiungono i quattordici profili selezionati dall’Amministrazione a tempo determinato. Contratti che saranno validi per i prossimi tre anni, rinnovabili solo fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco. Una categoria dalla quale è escluso temporaneamente Angelo Colucciello, neo comandante della polizia municipale ancora in attesa di firmare il contratto. All’interno dei profili selezioni rientrano: Claudia Cimò, responsabile della programmazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR; Roberto Cairone, nuovo responsabile dei lavori pubblici con riguardo all’Illuminazione Pubblia; Maria Sparacino, che si occuperò di Scuola e Dispersione Scolastica; Sebastiano Cucuzza, dirigente delle pratiche di condono e sanatoria edilizia; Maria Francesca Martinez Tagliavia, nuova responsabile dell’ufficio Musei; Mario Lo Iacono, dirigente dell’ufficio di pianificazione e monitoraggio delle Attività Sociali; Fabrizio La Malfa, dirigente dell’ufficio Tarsu/Tares/Tari.

E ancora Caterina Guercio, nuova responsabile dell’ufficio Sport; Tonino Martelli, dirigente che si occuperà del settore Centro Storico presso l’area della Rigenerazione Urbana; Salvatore Follari, scelto come nuovo vice capo di gabinetto; Marilena Sireci; nuovo avvocato dirigente; Massimo Rizzuto, dirigente per il supporto amministrativo ai Partenariati Pubblico-Privati; e Nicola Corsini, nuovo dirigente dell’Ufficio Cerimoniale e delle Relazioni Internazionali. Una lista a cui si aggiungono le coperture di spesa, emesse con apposita determina, per altre due figure. Sarà Antonino Zito a ricoprire l’incarico di responsabile per l’ufficio di segreteria particolare del sindaco, mentre a Giuseppe Leone viene affidato l’ufficio del Portavoce. Incarichi, in entrambi i casi, con durata triennale.

Lagalla e Falzone: “Nuovi percorsi di efficienza al Comune”

“Dopo il lungo e difficile percorso che ha visto impegnata la nuova amministrazione comunale per rimettere a posto i conti dell’Ente, adesso vengono assunti nuovi dirigenti che andranno a ricoprire incarichi cruciali per la vita del Comune e per il rendimento, in termini di servizi ai cittadini, della macchina burocratica. L’augurio è che con queste nuove e motivate forze all’interno del personale del Comune si possano creare nuovi percorsi di efficienza del Comune”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone.